"Prawdopodobnie dojdzie do tego przedłużenia okresu przejściowego. To jest dobry pomysł. Nie najlepszy, ale myślę, że to da nam trochę przestrzeni do przygotowania przyszłych relacji w najlepszy sposób" - powiedział Juncker.

Szef KE wyraził przekonanie, że uda znaleźć się porozumienie z Wielką Brytanią. "Scenariusz braku porozumienia byłby niebezpieczny dla Wielkiej Brytanii, jak i UE" - zaznaczył.

