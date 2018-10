Indeks S&P 500 spada o 0,02 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,21 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 0,73 proc.

Wzrostom w ramach S&P 500 przewodzą sektory IT i usług komunikacyjnych - akcje Facebooka, Adobe i Intela idą w górę o ok. 2 proc. Najgorzej radzą sobie natomiast spółki surowcowe i banki.

Walory producenta zabawek Hasbro tracą ok. 5 proc. po informacji, że spółka osiągnęła niższy od oczekiwań zysk za III kwartał.

Na Starym Kontynencie indeks Euro Stoxx 50 spada o 0,46 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 0,07 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 0,4 proc., a brytyjski FTSE 100 zyskuje 0,17 proc.

Wyraźny spadek o ok. 9 proc. notują akcje Philipsa po tym, jak w III kw. zanotowała ona wyniki rozbieżne z prognozami analityków. To najwyższy spadek tej firmy na giełdzie od czerwca 2011 roku.

„Europejski sezon wyników spółek za III kw. 2018 r. rozpoczyna się słabo” – napisali w poniedziałkowym raporcie analitycy Morgan Stanley. Jak dotąd, 23 proc. firm przebiło prognozowany w III kw. zysk za akcję, natomiast 32 proc. zanotowało niższy od oczekiwań wynik finansowy. To najgorszy współczynnik przebić prognoz od chybionych szacunków od IV kw. 2014 r.

Giełdy w Azji zanotowały najwyższe wzrosty od marca 2016 roku w reakcji na komentarze ze strony chińskich władz, że planują obniżkę podatków dochodowych od osób fizycznych, by wzmocnić sektor prywatny, który odczuwa skutki wojny handlowej z USA. Indeksy giełdowe w Chinach wzrosły o ponad 4 proc.

Wartość obniżek podatkowych w przyszłym roku w Chinach może przekroczyć 1 proc. PKB – ocenił doradca chińskiego banku centralnego Ma Jun, cytowany w poniedziałek przez magazyn ekonomiczny „Caixin”. Komentatorzy odbierają to jako zapowiedź kolejnej rundy ulg.

Dolar zwyżkuje o 0,32 proc. wobec koszyka walut do 96,02 pkt., ocierając się o najwyższe poziomy od dwóch miesięcy.

Eurodolar idzie w dół o 0,36 proc. do 1,147.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,28 proc. do 112,82.

Kurs funta zniżkuje o 0,75 proc. wobec dolara do 1,2973, najniżej od początku października.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pkt bazowy do 3,19 proc.

PREMIER MAY POD PRESJĄ ZE STRONY WŁASNEJ PARTII ORAZ WYBORCÓW

Brytyjska premier Theresa May będzie w poniedziałek zdawać relacje z postępów w negocjacjach brexitowych na zeszłotygodniowym szczycie UE w Brukseli.

Brytyjskie media ostrzegają w poniedziałek, że najbliższy tydzień może być decydujący dla przyszłości premier Theresy May, która mierzy się z rosnącą presją wewnątrz Partii Konserwatywnej w związku z negocjacjami w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej.

„May doprowadziła do zjednoczenia Konserwatystów, niestety dla niej, stało się to w opozycji do pomysłów premier Wielkiej Brytanii” – powiedział Jeremy Stretch, strateg Canadian Imperial Bank of Commerce.

Tłumy Brytyjczyków przemaszerowały w sobotę ulicami Londynu, protestując przeciwko decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i domagając się organizacji ponownego referendum w tej sprawie. Organizatorzy marszu szacują, że wzięło w nim udział 700 tys. ludzi. To był największy protest w Londynie od 2003 roku.

SAUDOWIE PRZYZNALI SIĘ DO ZABÓJSTWA NIEPRZYCHYLNEGO DZIENNIKARZA - W USA BEZ OSTRYCH REAKCJI

Doradca i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner bagatelizuje rolę Arabii Saudyjskiej w zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Kushner stwierdził, że USA są nadal w trakcie weryfikacji faktów ws. losów dziennikarza, jednocześnie nazywając królestwo „ważnym sojusznikiem” Amerykanów.

W niedzielę minister skarbu USA Steven Mnuchin stwierdził, że jest za wcześnie na rozmowy o ewentualnych sankcjach na Arabię Saudyjską w związku z zabójstwem krytycznego wobec władz w Rijadzie Chaszodżdżiego.

Arabia Saudyjska „nie ma zamiaru powtarzać” embarga na ropę, podobnego do tego z 1973 roku – odpowiedział w poniedziałek na pytanie dziennikarza rosyjskiej agencji TASS minister energii Arabii Saudyjskiej Khalid al-Falih.

Al-Falih zapewnił, że Rijad wkrótce zwiększy produkcję surowca do 11 mln baryłek dziennie z 10,7 mln baryłek wydobywanych obecnie. Minister dodał, że Arabia Saudyjska ma jeszcze możliwość zwiększenia produkcji do 12 mln baryłek dziennie.

Ropa WTI na NYMEX zniżkuje o 0,6 proc. do 68,7 USD.

WŁOCHY - RATINGI ORAZ SPÓR Z UE O BUDŻET

Komisja Europejska nie chce kryzysu w relacjach z Włochami w związku planami budżetu tego kraju, ale oczekuje reakcji na jej wątpliwości - powiedział w poniedziałek unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici.

W liście do Komisji Europejskiej minister finansów Włoch Giovanni Tria zapewnił, że projekt budżetu na przyszły rok nie niesie ze sobą zagrożeń dla stabilności w kraju i w innych państwach UE. Premier Giuseppe Conte podkreślił zaś: "nie chcemy anarchii".

W piątek swoją decyzję ws. ratingu Włoch opublikuje agencja S&P. Analitycy spodziewają się obniżenia perspektywy do negatywne lub nawet obniżki ratingu, z obecnego BBB z perspektywą stabilna.

Agencja ratingowa Moody's obniżyła w piątek rating Włoch z Baa2 do Baa3. Decyzja ta została ogłoszona w czasie napięć w rządowej koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd oraz z UE na tle projektu budżetu na przyszły rok. Plan ten krytykuje Komisja Europejska.

Rentowność 10-letnich włoskich obligacji skarbowych rośnie o 1 pkt bazowych do 3,49 proc., oddając wcześniejsze zdobycze.

RYNKI CZEKAJĄ NA POSIEDZENIE EBC I ODCZYTY PMI W STREFIE EURO

W czwartek swoją decyzję ogłosi Europejski Bank Centralny. Analitycy przewidują, że EBC nie zmieni polityki – może podtrzymać gotowość do podnoszenia stóp proc. Inwestorzy oczekują też na informacje na temat zakończenia programu QE od początku stycznia 2019 r. w odniesieniu do spekulacji medialnych o wydłużeniu zapadalności posiadanych papierów.

Rynki czekają również na istotne odczyty wskaźników makroekonomicznych w Europie. W środę - PMI w usługach i przemyśle w strefie euro, w Niemczech oraz Francji; w czwartek swoje badanie opublikuje niemiecki instytut Ifo.