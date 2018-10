Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 0,50 proc. do 25.317,41 pkt.

Indeks S&P 500 spadł o 0,43 proc. i wyniósł 2.755,88 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w górę o 0,26 proc. do 7.468,63 pkt.

Wzrostom w ramach S&P 500 przewodziły sektory IT i usług komunikacyjnych - akcje Facebooka, Adobe i Intela szły w górę o ok. 2 proc. Najgorzej radziły sobie natomiast spółki surowcowe i banki.

Walory producenta zabawek Hasbro traciły ok. 5 proc. po informacji, że spółka osiągnęła niższy od oczekiwań zysk za III kwartał.

Wśród banków ponad 2,5 proc. straciły akcje Bank of America i Citigroup, około 2 proc. zniżkowały JP Morgan Chase i Goldman Sachs.

W tym miesiącu Wall Street mocno straciła, ale w poniedziałek tych strat nie udało się zmniejszyć. Powodem słabszych nastrojów są obawy przed dalszymi wzrostami stóp procentowych oraz spowolnieniem wzrostu globalnej gospodarki.

"Rynek musi się nieco uspokoić zanim powrócą do niego inwestorzy. Mam nadzieję, że pomogą w tym wyniki spółek" - powiedział Jeremy Klein, główny strateg rynkowy z FBN Securities.

Ze spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, które do tej pory przedstawiły swoje wyniki za trzeci kwartał, 82 proc. przebiły oczekiwania pod względem zysków.

W Europie na zamknięciu notowań indeks Euro Stoxx 50 spadł o 0,65 proc., niemiecki DAX spadł o 0,26 proc., brytyjski FTSE spadł o 0,10 proc., a francuski CAC 40 zniżkował 0,62 proc.

Wyraźny spadek o ok. 9 proc. zanotowały akcje Philipsa po tym, jak w III kw. zanotowała ona wyniki rozbieżne z prognozami analityków. To najwyższy spadek tej firmy na giełdzie od czerwca 2011 roku.

„Europejski sezon wyników spółek za III kw. 2018 r. rozpoczyna się słabo” – napisali w poniedziałkowym raporcie analitycy Morgan Stanley.

Jak dotąd, 23 proc. firm przebiło prognozowany w III kw. zysk za akcję, natomiast 32 proc. zanotowało niższy od oczekiwań wynik finansowy. To najgorszy współczynnik przebić prognoz od chybionych szacunków od IV kw. 2014 r.

Giełdy w Azji zanotowały najwyższe wzrosty od marca 2016 roku w reakcji na komentarze ze strony chińskich władz, że planują obniżkę podatków dochodowych od osób fizycznych, by wzmocnić sektor prywatny, który odczuwa skutki wojny handlowej z USA. Indeksy giełdowe w Chinach wzrosły o ponad 4 proc.

Wartość obniżek podatkowych w przyszłym roku w Chinach może przekroczyć 1 proc. PKB – ocenił doradca chińskiego banku centralnego Ma Jun, cytowany w poniedziałek przez magazyn ekonomiczny „Caixin”. Komentatorzy odbierają to jako zapowiedź kolejnej rundy ulg.

PREMIER MAY POD PRESJĄ ZE STRONY WŁASNEJ PARTII ORAZ WYBORCÓW

Brytyjska premier Theresa May będzie w poniedziałek zdawać relacje z postępów w negocjacjach brexitowych na zeszłotygodniowym szczycie UE w Brukseli.

Brytyjskie media ostrzegają w poniedziałek, że najbliższy tydzień może być decydujący dla przyszłości premier Theresy May, która mierzy się z rosnącą presją wewnątrz Partii Konserwatywnej w związku z negocjacjami w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej.

„May doprowadziła do zjednoczenia Konserwatystów, niestety dla niej, stało się to w opozycji do pomysłów premier Wielkiej Brytanii” – powiedział Jeremy Stretch, strateg Canadian Imperial Bank of Commerce.

Tłumy Brytyjczyków przemaszerowały w sobotę ulicami Londynu, protestując przeciwko decyzji o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i domagając się organizacji ponownego referendum w tej sprawie. Organizatorzy marszu szacują, że wzięło w nim udział 700 tys. ludzi. To był największy protest w Londynie od 2003 roku.

SAUDOWIE PRZYZNALI SIĘ DO ZABÓJSTWA NIEPRZYCHYLNEGO DZIENNIKARZA - W USA BEZ OSTRYCH REAKCJI

Doradca i zięć prezydenta Trumpa Jared Kushner bagatelizuje rolę Arabii Saudyjskiej w zabójstwie dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego. Kushner stwierdził, że USA są nadal w trakcie weryfikacji faktów ws. losów dziennikarza, jednocześnie nazywając królestwo „ważnym sojusznikiem” Amerykanów.

W niedzielę minister skarbu USA Steven Mnuchin stwierdził, że jest za wcześnie na rozmowy o ewentualnych sankcjach na Arabię Saudyjską w związku z zabójstwem krytycznego wobec władz w Rijadzie Chaszodżdżiego.

Arabia Saudyjska „nie ma zamiaru powtarzać” embarga na ropę, podobnego do tego z 1973 roku – odpowiedział w poniedziałek na pytanie dziennikarza rosyjskiej agencji TASS minister energii Arabii Saudyjskiej Khalid al-Falih.

Al-Falih zapewnił, że Rijad wkrótce zwiększy produkcję surowca do 11 mln baryłek dziennie z 10,7 mln baryłek wydobywanych obecnie. Minister dodał, że Arabia Saudyjska ma jeszcze możliwość zwiększenia produkcji do 12 mln baryłek dziennie.

Ropa WTI na NYMEX zniżkuje o 0,6 proc. do 68,7 USD.

WŁOCHY - RATINGI ORAZ SPÓR Z UE O BUDŻET

Komisja Europejska nie chce kryzysu w relacjach z Włochami w związku planami budżetu tego kraju, ale oczekuje reakcji na jej wątpliwości - powiedział w poniedziałek unijny komisarz ds. gospodarczych Pierre Moscovici.

W liście do Komisji Europejskiej minister finansów Włoch Giovanni Tria zapewnił, że projekt budżetu na przyszły rok nie niesie ze sobą zagrożeń dla stabilności w kraju i w innych państwach UE. Premier Giuseppe Conte podkreślił zaś: "nie chcemy anarchii".

W piątek swoją decyzję ws. ratingu Włoch opublikuje agencja S&P. Analitycy spodziewają się obniżenia perspektywy do negatywne lub nawet obniżki ratingu, z obecnego BBB z perspektywą stabilna.

Agencja ratingowa Moody's obniżyła w piątek rating Włoch z Baa2 do Baa3. Decyzja ta została ogłoszona w czasie napięć w rządowej koalicji Ligi i Ruchu Pięciu Gwiazd oraz z UE na tle projektu budżetu na przyszły rok. Plan ten krytykuje Komisja Europejska.

Rentowność 10-letnich włoskich obligacji skarbowych rośnie o 1 pkt bazowych do 3,49 proc., oddając wcześniejsze zdobycze.

RYNKI CZEKAJĄ NA POSIEDZENIE EBC I ODCZYTY PMI W STREFIE EURO

W czwartek swoją decyzję ogłosi Europejski Bank Centralny. Analitycy przewidują, że EBC nie zmieni polityki – może podtrzymać gotowość do podnoszenia stóp proc. Inwestorzy oczekują też na informacje na temat zakończenia programu QE od początku stycznia 2019 r. w odniesieniu do spekulacji medialnych o wydłużeniu zapadalności posiadanych papierów.

Rynki czekają również na istotne odczyty wskaźników makroekonomicznych w Europie. W środę - PMI w usługach i przemyśle w strefie euro, w Niemczech oraz Francji; w czwartek swoje badanie opublikuje niemiecki instytut Ifo.(PAP Biznes)