26 października (piątek) rozpocznie się nabór wniosków dla najemców gdyńskiego programu Mieszkanie plus. Jak informował BGK Nieruchomości, 172 mieszkaniami zainteresowanych jest 621 osób (tyle osób wypełniło ankietę).

Tomasz Górnicki powiedział, że "w przypadku najmniejszego, wykończonego w standardzie +pod klucz+ mieszkania o powierzchni blisko 29 m kw. czynsz wyniesie nieco ponad 654 zł". "Z dojściem do własności to będzie około 838 zł" - powiedział.

Jak podał członek zarządu BGK Nieruchomości, "w przypadku wykończonego mieszkania o powierzchni 60 m kw. czynsz wyniesie 1 tys. 119 zł, a przy dojściu do własności 1 tys. 554 zł".

"Lokatorzy Mieszkania plus będą mogli skorzystać z dopłat do czynszów" - przypomniał. "W przypadku trzypokojowego mieszkania o powierzchni 60 m kw. można liczyć nawet na 385 złotych dopłaty do czynszu" - powiedział Górnicki.

Jak zaznaczył, wysokość dopłat jest na razie prognozowana. Będzie można ją dokładnie podać w momencie naliczania dopłaty. Jej wysokość, zgodnie z ustawą, zależy od wartości odtworzeniowej w danym województwie, dochodu najemców, liczby członków rodziny i metrażu mieszkania.

