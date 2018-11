Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - Cognor Holding odnotował 32,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



"Trzeci kwartał bieżącego roku był ponownie dobrym okresem w naszym biznesie mimo, że produkcja stali w Unii Europejskiej pozostawała na stabilnym poziomie z niewielkim wzrostem o 0,7% a w Polsce nastąpił nawet spadek o aż 11,1% w porównaniu do trzeciego kwartału toku 2017. Produkcja światowa zwiększyła się o 4,1% w czym decydujący udział miały jak zwykle Chiny z wzrostem o 5,8%" - czytamy w komentarzu zarządu.



"[...] Cieszymy się z kolejnego bardzo satysfakcjonującego kwartału. Zdołaliśmy osiągnąć wysoki zysk netto podczas gdy w ubiegłym roku ponieśliśmy lekką stratę. Dobry wynik umożliwiła wysoka EBITDA, zysk z różnic kursowych dotyczących naszego zadłużenia w kwocie 4,8 milionów złotych oraz dodatni wynik w kwocie 4,5 milionów złotych związany z rozliczeniem całkowitej spłaty zadłużenia wynikającego z naszych obligacji zabezpieczonych" - dodano.



Zysk operacyjny wyniósł 45,31 mln zł wobec 16,95 mln zł zysku rok wcześniej.



"Nasza rentowność pozostała na bardzo dobrym poziomie przy zysku EBITDA w wysokości 56,6 milionów złotych w porównaniu do 27,7 milionów złotych w trzecim kwartale 2017 roku. Poprawę przyniosło zwiększenie spreadów przerobowych. Różnice pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 290 złotych do tony oraz 430 złotych do tony. Lepsze spready możliwe były dzięki szybszemu wzrostowi cen kęsów i wyrobów finalnych w porównaniu do dynamiki cen złomu stali" - wskazano również.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 550,67 mln zł w III kw. 2018 r. wobec 495,14 mln zł rok wcześniej.



"Produkcja stali surowej Cognor Holding S.A. (Cognor, Spółka, Grupa) zmniejszyła się o 1,8% a sprzedaż ilościowa złomu stali, półwyrobów (kęsów) i wyrobów finalnych była także niższa o 5,4%. Niezależnie od tego nasze przychody wzrosły o 11,2% wskutek wzrostu cen tych asortymentów" - czytamy także.



W I-III kw. 2018 r. spółka miała 73,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 30,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1610,6 mln zł w porównaniu z 1345,08 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2018 r. wyniósł 68,23 mln zł wobec 32,88 mln zł zysku rok wcześniej.



Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.



(ISBnews)