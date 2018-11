Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł: szt.



Warszawa, 06.11.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali chce skupić 783 925 akcji własnych po 26 zł sztuka, podała spółka.

"Przedmiotem zakupu jest nie więcej niż 738 925 akcji spółki; oferowana cena zakupu jednej akcji spółki wynosi 26 zł; spółka przeznaczy na nabywanie akcji w ramach oferty maksymalnie do 19 500 000 zł, z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę zapłaty za nabywane akcje własne spółki, jak również koszty ich nabycia" - czytamy w komunikacie.

Zapisy w ofercie będą przyjmowane od 8 do 15 listopada. Przewidywany dzień nabycia akcji spółki nabytych w ramach ofert złożonych przez akcjonariuszy spółki oraz rozliczenie ich nabycia nastąpi w dniu 19 listopada 2018 r.

W ofercie pośredniczy Millennium Dom Maklerski .

Wcześniej spółka informowała, że akcjonariusze zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 738 925 akcji własnych, stanowiących ok. 12,53% kapitału za kwotę do 19,5 mln zł.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)