Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m: m do 6,65 mld zł na koniec X

Polska uzbierała pulę darmowych uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wartą w sumie ponad 8 mld złotych. Najłatwiej byłoby sprzedać uprawnienia na aukcjach, a pieniądze wrzucić do budżetu. Resort środowiska sprawdza też inny pomysł, by "zaoszczędzić" uprawnienia i w przyszłości przydzielić je polskim firmom. To jednak nie wydaje się aż tak korzystnym rozwiązaniem.