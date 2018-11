Gronkiewicz-Waltz pytana była w piątek w TVN24 o państwowy marsz 11 listopada, organizowany przez rząd. Na pytanie, czy dopuszcza możliwość rozwiązania go, jeśli pojawiłyby się na nim hasła i transparenty łamiące prawo, Gronkiewicz-Waltz odparła, że w Centrum Zarządzania Kryzysowego w czasie takich wydarzeń zawsze "siedzi kilku prawników", w tym ona sama. "Jest taka możliwość, że możemy rozwiązać ten marsz" - powiedziała.

"Skoro organizuje to MON, to będzie policja (...) i będą żołnierze i Żandarmeria Wojskowa do pomocy policji, tak jak zadekretował pan premier swoim zarządzeniem" - wskazała Gronkiewicz-Waltz.

Dziennikarz spytał, czy ratusz będzie oczekiwał, aż MON, ŻW, organizatorzy, odizolują ludzi łamiących prawo i wykluczą ich z marszu. Prezydent stolicy powiedziała: "Tak, oczywiście, i (że) zabiorą te wszystkie emblematy"

Prezydent Warszawy przyznała jednak, że "jest luka prawna" i nie wiadomo, kto w takiej sytuacji "ma być pierwszy i jak to ma wyglądać". "Na pewno nie reagujemy (...) w sposób pochopny, ale reagujemy wtedy, kiedy trzeba" - podkreśliła. Gronkiewicz-Waltz wykluczyła też swoje uczestnictwo w marszu. "Sytuacja jest płynna, powiedziałabym, i z związku z tym moim obowiązkiem jest - tak jak rok temu, dwa lata temu - obserwacja tej sytuacji z centrum kryzysowego" - podkreśliła.

Gronkiewicz-Waltz była też pytana o sobotnie odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego na pl. Piłsudskiego. Prezydent zapowiedziała wcześniej, że nie pojawi się na uroczystości. "Ja uważam, że ten pomnik powinien stanąć, ale w Muzeum Powstania Warszawskiego" - zaznaczyła Gronkiewicz-Waltz.

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki, po tym gdy w środę prezydent Warszawy zakazała organizacji w stolicy Marszu Niepodległości, ustalili, że 11 listopada w Warszawie zostanie zorganizowany "wspólny biało-czerwony marsz". Marsz zapowiedziany po spotkaniu prezydenta i premiera - zgodnie z ustaleniami - będzie miał charakter uroczystości państwowej, organizowany będzie przez rząd, a objęty patronatem przez prezydenta; marsz ma się rozpocząć o godz. 15 na rondzie Dmowskiego.

Pełnomocnik stołecznego ratusza mec. Antoni Kania-Sieniawski przekazał w piątek PAP, że do Sądu Okręgowego w Warszawie złożone zostało zażalenie na postanowienie tego sądu, który uchylił w czwartek wieczorem decyzję prezydent stolicy w sprawie zakazu organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. Zgodnie z przepisami sąd apelacyjny rozpoznaje zażalenie w ciągu 24 godzin od dostarczenia akt sprawy przez sąd okręgowy.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz powiedział w piątek w TOK FM, że Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada, rozpocznie się o g. 14 na rondzie Dmowskiego. Na uwagę, że w tym czasie w tym miejscu będą już zabezpieczenia marszu organizowanego przez rząd pod patronatem prezydenta, odpowiedział: "Pana prezydenta na pewno zapraszamy na nasz marsz". Jak dodał, w związku z tym, że mają odbyć się dwa marsze liczy, że będą rozmowy w tej sprawie.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w piątek PAP, że rozmowy na temat obchodów 11 listopada trwają z wieloma środowiskami - również z organizatorami Marszu Niepodległości. Jak ocenił, rozmowy są konstruktywne. "Łączy nas wspólny cel - godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości" - podkreślił. (PAP)