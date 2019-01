Wskaźnik Stoxx 600 zyskuje 0,2 proc., a większość sektorów z tego indeksu świeci na zielono.

Swoje dane o sprzedaży podała spółka Cie Financiere Richemont SA - w III kw. sprzedaż wyniosła 3,92 mld euro wobec prognoz 3,93 mld euro. Firma miała słabsze wyniki z powodu protestów "żółtych kamizelek" we Francji i spowolnienia wzrostu sprzedaży w Hongkongu.

W piątek swoje dane o sprzedaży poda koncern Volkswagen i one też będą uważnie analizowane na rynku.

"Przypływające nowe informacje pozostają głównie negatywne, ale sporo z tego już zostało wycenione przez rynek" - mówi Lippo Suominen, główny strateg w fińskim FIM.

"Teraz inwestorzy z uwagą będą śledzić sezon wyników - za IV kwartał - który rozpocznie się w USA w przyszłym tygodniu" - dodaje.

Suominen wskazuje, że w ostatnich kwartałach wzrost zysków firm wyraźnie spowalnia.

"Ale inwestorzy chcą poznać co firmy mówią o prognozach na ten rok. Oczekuje się bardzo ostrożnych komentarzy, a to może spowodować, że na rynkach utrzyma się niepewność" - wskazuje.

Na rynki cieniem rzuca się Brexit. Brytyjska premier Theresa May wykluczyła w środę opóźnienie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, podkreślając, że kraj opuści Wspólnotę 29 marca br. Wezwała też posłów do poparcia proponowanej umowy dotyczącej warunków wyjścia.

Brytyjska Izba Gmin poparła tymczasem w środę poprawkę zmuszającą rząd May do zaprezentowania w ciągu trzech dni alternatywnego planu dotyczącego wyjścia kraju z UE w razie porażki w głosowaniu 15 stycznia nad przygotowaną przez rząd umową wyjścia z UE.

W czwartek lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn wezwał Theresę May do rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, argumentując, że to najlepsze rozwiązanie impasu ws. wyjścia kraju z Unii Europejskiej.

Nastroje poprawia jednak rozwój sytuacji związanej z relacjami handlowymi USA-Chiny.

W środę zakończyły się - w pozytywnym tonie - 3-dniowe rozmowy przedstawicieli USA i Chin w sprawie handlu.

Chiński wicepremier Liu He zamierza teraz odwiedzić Waszyngton 30-31 stycznia w sprawie dalszych rozmów handlowych z Amerykanami.

O swojej "elastyczności" nadal zapewnia Fed - prezes Fed Jerome Powell w czwartek stwierdził, że Fed ma możliwość, by być cierpliwym i elastycznym w kwestii dalszych decyzji dotyczących stóp procentowych.

W czwartek inny przedstawiciel Fed - wiceprezes Richard Clarida - powiedział, że Fed może być cierpliwy i zobaczy, jak będą wyglądać dane makro w 2019 r. Dodał, że Rezerwa Federalna może być blisko pauzowania w swoim cyklu podwyżek stóp procentowych i może dostosować politykę monetarną, jeśli pojawią się przeciwności z rynków finansowych lub związane z globalnym wzrostem gospodarczym.

W piątek inwestorzy poznają dane o produkcji przemysłu w W.Brytanii w XI (10.30), a po południu - CPI w USA w XII (14.30).

Ropa na NYMEX drożeje o 0,9 proc. do 53,09 USD/b, a w tym tygodniu zdrożała o ponad 9 proc., najmocniej od ponad 2 lat.

Indeksy w Europie - godz. 09.30

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3078,49 0,09 1,20 DAX Niemcy 10923,70 0,02 1,45 FTSE 100 W.Brytania 6969,83 0,39 1,94 CAC 40 Francja 4811,80 0,13 1,58 IBEX 35 Hiszpania 8863,10 0,07 1,43 FTSE MIB Włochy 19312,64 0,06 2,55

(PAP Biznes)