"Wierzę, że to od nas, od liderów wszystkich formacji, wyjdzie ta realna zmiana na lepsze jutro w przestrzeni i debacie publicznej. Dlatego z nadzieją patrzę w przyszłość. A prezesowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi dziękuje za wspólne spotkanie. Razem myślmy o przyszłości" - brzmi wpis szefa rządu.

Morawiecki zamieścił go w odpowiedzi na wpis lidera ludowców, który napisał na Twitterze: "Szczerze? Po kampanii samorządowej wydawało mi się to niemożliwe. Wiecie, jak było. czegoś trzeba zacząć, a zaczyna się od siebie, od prostych gestów. ZnakPokoju z Mateuszem Morawieckim. Panie Premierze, teraz kolej na Pana". Kosiniak-Kamysz do wpisu dołączył zdjęcie, na którym on i szef rządu ściskają sobie ręce.

W piątek w Sejmie odbyło się spotkanie premiera z przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych. Tematem rozmów były propozycje zmian legislacyjnych przygotowanych w resortach zdrowia i sprawiedliwości po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Premier po spotkaniu podziękował wszystkim przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych, którzy przybyli na spotkanie, "za konstruktywny dialog i merytoryczną rozmowę". "Współpraca ponad podziałami politycznymi jest tym, czego oczekują od nas Polacy i czego potrzebuje dziś Polska" - napisał szef rządu w sobotę na Twitterze.

W spotkaniu, które odbyło się na zaproszenie szefa rządu, wzięli udział m.in. przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki i wiceszef tego klubu Krzysztof Jurgiel, przewodniczący klubu PO-KO Sławomir Neumann, lider PSL i szef klubu PSL-UED Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł PSL Piotr Zgorzelski, szef klubu Nowoczesnej Paweł Pudłowski i posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Klub Kukiz'15 reprezentował poseł Tomasz Rzymkowski, a koło Wolni i Solidarni - Małgorzata Zwiercan. (PAP)