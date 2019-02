Wybór pojazdów elektrycznych na chińskim rynku jest spory: są i duże autobusy, i samochody sportowe, motocykle i skutery. Jak podaje redakcja Quartz, ogromną popularnością cieszą się elektryczne mini-auta, które mogą kosztować zaledwie tysiąc dolarów, a do ich prowadzenia w Chinach nie potrzeba prawa jazdy. Mają swoje wady: ich maksymalna prędkość wynosi mniej niż 65 km/h, działają na tanich akumulatorach ołowiowo-kwasowych, a w razie wypadku praktycznie nie zapewniają żadnej ochrony. Mimo to Chińczycy upodobali sobie te pojazdy o niskiej prędkości (LSEV).

Kaiyun Motors, producent samochodów elektrycznych, planuje powtórzyć swój sukces w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wang Chao, założyciel Kaiyun, stwierdził w wywiadzie dla Bloomberga: „Na całym świecie istnieje ogromny rynek dla elektrycznych mini-aut. Te pojazdy mogą zaspokoić codzienne potrzeby konsumentów”.

Kaiyun ruszy ze sprzedażą elektrycznego pickupa o nazwie Pickman w USA, Niemczech i Włoszech już w marcu 2019 roku. Podstawowy chiński model kosztuje 16 800 juanów (2500 dolarów). Wersja amerykańska ma kosztować co najmniej 8950 dolarów.

Pickman jest dostępny w sześciu kolorach, nadaje się do jazdy w terenie. Ma zasięg 120 km na jednym ładowaniu, zaś ładowanie akumulatora trwa do dziesięciu godzin. Maksymalna prędkość pickupa wynosi 45 km/h, a jego udźwig sięga do 450 kg.

Dla porównania, najwyższej klasy samochody elektryczne, takie jak Tesla Model S, mogą przejechać więcej niż 480 km na jednym ładowaniu, mogą szybko ładować akumulatory litowo-jonowe do 100 proc. w ciągu 75 minut i uzyskać maksymalną prędkość 240 km/h. Tesla Model S kosztuje ponad 90 tysięcy dolarów. Choć Pickman pod względem rozwijanej prędkości czy udźwigu nie może się równać także z autami na benzynę bądź diesel, to i w miastach, i np. na budowach oraz farmach, gdzie auta mogą być ładowane przez całą noc, ma odnaleźć się znakomicie.

