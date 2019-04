"Sieć powstanie z wykorzystaniem innowacyjnej technologii inteligentnej agregacji różnego typu łączy dostępowych. Będzie to pierwsze wdrożenie o tak dużej skali (blisko 10 000 portów) w Polsce i jedno z największych wdrożeń tej innowacyjnej technologii w Europie" - czytamy w komunikacie.



Umowa pomiędzy Pocztą Polską i Netią została zawarta na okres 48 miesięcy po przeprowadzonej wcześniej procedurze przetargowej wg. standardów zamówień publicznych. Przewiduje ona połączenie 4 794 placówek własnych Poczty Polskiej, a w każdej z nich zostaną zestawione dwa porty transmisji danych, co w sumie daje 9 588 portów. W placówkach, w których nie jest możliwe doprowadzenie osobnymi drogami dwóch łączy stacjonarnych, drugim agregowanym łączem będzie dostęp na bazie technologii LTE, podano także.



"Uruchomienie nowej sieci WAN odbywać się będzie dwuetapowo. Najpierw nastąpi wymiana urządzeń dotychczasowej sieci WAN, a następnie rozbudowa łączy dostępowych i płynne przejście (migracja) do nowej technologii i świadczenie usług zgodnie z podpisaną umową" - czytamy dalej.



Sieć WAN, która powstanie na potrzeby Poczty Polskiej, wykorzystuje m.in. elementy sztucznej inteligencji w celu jednoczesnego wykorzystania wielu różnych łączy dostępowych. Niezależność w warstwie transportowej sieci pomaga odpowiednio dostosować połączenia WAN i obniżyć koszty, natomiast inteligentna kontrola ścieżek dynamicznie odciąża ruch sieciowy, skraca czas odpowiedzi aplikacji, a zarazem zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość sieci. Zastosowane mechanizmy odpowiednio zabezpieczają łączności w sieci WAN, a jednocześnie umożliwiają bezpośredni dostęp do internetu, wymieniono w informacji.



Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.



