W strefie euro relacja deficytu budżetowego do PKB spadła z 1,0 proc. w 2017 r. do 0,5 proc. w 2018 r., natomiast w całej Wspólnocie z 1,0 proc. do 0,6 proc..

Obniżona została także relacja długu publicznego do PKB z 87,1 proc. na koniec 2017 r. do 85,1 proc. na koniec 2018 r., a w UE28 z 81,7 proc. do 80,0 proc. Kilka państw strefy euro jest sporym obciążeniem dla Eurolandu, bo ich wskaźnik zadłużenia przewyższał dopuszczalny pułap 60 procent PKB.

Kto jest zadłużony najbardziej?

Państw, które przekroczyły pułap 60 proc. w stosunku do PKB, w UE było czternaście. Najbardziej zadłużyła się Grecja (181,1 proc. PKB) i Włochy (132,2 proc.). Dług powyżej 100 proc. PKB miały jeszcze Portugalia (121,5 proc.), Cypr (102,5 proc.), Belgia (102,0 proc.).

Na koniec 2018 r. najmniej zadłużonym państwem w relacji do PKB była Estonia, gdzie dług publiczny był na poziomie 8,4 proc. Kolejne to: Luksemburg (21,4 proc. PKB), Bułgaria (22,6 proc.), Czechy (32,7 proc.), Dania (34,1 proc.) i Litwa (34,2 proc.).

Pod względem relacji zadłużenie do PKB Polska to europejski średniak. W 2018 r. dług publiczny był na poziomie 48,9 proc. PKB. Nasze zadłużenie spełniało kryterium konwergencji w przeciwieństwie do zadłużenia Niemiec, które były ostatnim, 14 państwem z długiem powyżej 60 proc. PKB.

Nadwyżka budżetowa

2018 rok 14 państw zakończyło na plusie. Największą nadwyżkę budżetową w relacji do PKB miał Luksemburg (+2,4 proc.). Kolejne były Bułgaria i Malta (oba po +2,0 proc.), Niemcy (+1,7 proc.), Holandia (+1,5 proc.), Grecja (+1,1 proc.), Czechy i Szwecja (oba po +0,9 proc. ), Litwa i Słowenia (po +0,7 proc.), Dania (+0,5 proc.), Chorwacja (+0,2 proc.) i Austria (+0,1 proc.). Irlandia dysponowała nadwyżką na poziomie 46 mln euro, co w relacji do PKB na poziomie 318 460 mln euro, czyli +0,01 proc. PKB.

Polska znalazła się w grupie państw, które więcej wydały niż zarobiły, ale ich deficyt znajdował się poniżej 3 proc. Według danych Eurostatu w 2018 r. PKB Polski wynosił pond 2,116 bln złotych, podczas gdy deficyt oszacowano 7,987 mld zł, czyli 0,4 proc. PKB. W poprzednim roku dziura w budżecie wynosiła 1,5 proc. PKB.

Dwa państwa członkowskie miały deficyt równy lub wyższy niż 3 proc. PKB: Rumunia (-3,0 proc.) i Cypr (-4,8 proc.).

W 2018 r. wydatki rządowe w strefie euro stanowiły 46,8 proc. PKB, a dochody rządowe 46,3 proc.. Dane dla UE28 wynosiły odpowiednio 45,6 proc. i 45,0 proc. W obu strefach wskaźnik wydatków rządowych zmniejszył się, podczas gdy wskaźnik dochodów publicznych wzrósł.

W Polsce oba wskaźniki (zarówno wydatków jak i dochodów) wzrosły, z tym, że dochody wzrosły dużo bardziej. W 2017 roku wydatki wyniosły 41,2 proc. PKB, a w ubiegłym roku 41,5 proc. PKB. Natomiast dochody wzrosły z 39,7 proc. do 41,2 proc. PKB.

