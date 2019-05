Źródło: Bloomberg

Organiczne tampony. Nasycone jedwabiem balsamy. Probiotyki z ekstraktem z żurawiny. Coraz ciekawsze produkty do pielęgnacji skóry i higieny osobistej torują sobie drogę na rynek, a za ich powstaniem stoją kobiety, które tworzą startupy po to, by dostarczyć innym kobietom lepszych produktów. Oto kilka przykładów takich firm.