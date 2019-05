Biomed-Lublin uzyskał potwierdzenie pozytywnych wyników szczepionki BCG-10



Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Biomed-Lublin uzyskał potwierdzenie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu leczniczego "szczepionka przeciwgruźlicza BCG 10", co umożliwia dopuszczenie do obrotu i sprzedaż zbadanej serii tego preparatu, podała spółka.

"Emitent podtrzymuje swoje stanowisko [...], zgodnie z którym jednoznaczne stwierdzenie powrotu do normalnej sprzedaży szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10 i Onko BCG uzależnione jest od powtarzalności w osiąganiu pozytywnych wyników badań kolejnych serii tych preparatów, co powinno mieć miejsce na początku III kwartału 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W połowie kwietnia Biomed-Lublin informował, że uzyskał potwierdzenie z niezależnego instytutu badawczego o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu leczniczego Onko BCG, co umożliwia sprzedaż zbadanych serii tego preparatu.

Biomed jest już gotowy do rozpoczęcia dostaw, podano w dzisiejszym komunikacie.

"Na szczęście nie sprawdził się czarny scenariusz, zapowiadany w mediach i nie zabraknie szczepionek przeciwgruźliczych. Nasze wewnętrzne badania jakościowe zostały potwierdzone pozytywnym wynikiem Państwowego Zakładu Higieny i ponad 100 tysięcy dawek szczepionki trafi niezwłocznie do polskich obiorców. Szczepienia będą przebiegały bez zakłóceń. Wytwarzamy bardzo skuteczną i najbezpieczniejszą szczepionkę przeciwgruźliczą, odbiorcy z całego świata ustawiają się po nią w kolejce" - powiedział prezes Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.

Spółka podkreśla, że gdyby nie czasowe wstrzymanie produkcji leków z grupy BCG, Biomed odnotowałby najlepsze wyniki od lat. Popyt na produkty lubelskiej spółki biotechnologicznej znacząco przekracza jej możliwości produkcyjne, stąd inwestycje zwiększające moce produkcyjne, które spółka ukończyła w zeszłym roku na liniach BCG i Distreptazy. Pomimo braku produktów BCG w drugiej połowie roku, sprzedaż zeszłoroczna była wyższa niż w 2017, dzięki m.in. zwiększonej mocy produkcyjnej Distreptazy, podano w materiale.

"Mamy podstawy twierdzić, że problem jest rozwiązany. Po zażegnaniu kryzysu spółka wróci do konsekwentnej realizacji strategii rozwoju. Pozwoli nam to w końcu pokazać wyniki, których oczekują akcjonariusze. Z ogłoszeniem pełnego powrotu do normalnej produkcji musimy jednak poczekać na osiągnięcie powtarzalności w osiąganiu pozytywnych wyników jakościowych - będzie to miało miejsce już na początku III kwartału br." - wyjaśnił Piróg.

Produkty Biomed Lublin są obecnie dostępne w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek jest polską firmą farmaceutyczną działającą od 1944 roku. Firma zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę, wyroby medyczne oraz odczynniki laboratoryjne, stosowane w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2015 r.

(ISBnews)