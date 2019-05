Śnieżka spodziewa się wzrostu polskiego rynku farb w 2019 r.



Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) po dobrym I kwartale spodziewa się w tym roku na polskim rynku farb dekoracyjnych wzrostu nie tylko w ujęciu wartościowym ("o klika procent"), ale uważa za możliwy niewielki wzrost wolumenowy: o 1-1,5%, poinformował prezes Piotr Mikrut.

"Nie mamy jeszcze pełnych danych za I kwartał w Polsce, ale przewidujemy, że kwartał powinien wygenerować pewną [dodatnią] dynamikę ilościową, a na pewno wartościową. Spodziewamy się pewnej dynamiki wartościowej, a wzrost Śnieżki na pewno był wyższy" - powiedział Mikrut podczas telekonferencji.

Rynek polski miał 81,2% udziału w sprzedaży spółki w I kw. 2019 r. Sprzedaż Śnieżki w Polsce wzrosła w tym czasie o 13,4% r/r do 104,3 mln zł. Sprzedaż spółki ogółem w pierwszych trzech miesiącach br. wzrosła o 8,5% r/r do 128,5 mln zł.

"W tamtym roku [2018] był wzrost wartościowy rynku w Polsce o ok. 5%, ale ilościowo było płasko. Jeśli ten cały rok będzie tak dobry, jak dobrze się zaczął, to być może pierwszy raz od dłuższego czasu zobaczymy też wzrost ilościowy, ale maksymalnie o 1-1,5%. W ujęciu wartościowym wzrost będzie kilkuprocentowy" - kontynuował prezes.

Kluczowymi podmiotami działającymi na rynku farb i preparatów do ochrony drewna w Polsce są: FFiL Śnieżka SA, PPG Deco Polska, AkzoNobel oraz Tikkurila Polska, które odpowiadają za około 3/4 sprzedaży, przypomniał zarząd podczas konferencji. 20% produktów jest wykorzystywanych przy wykańczaniu nowo powstających obiektów (rynek budowlany), a 80% do remontów.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech.

(ISBnews)