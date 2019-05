Nie pozwalasz dziecku jeść mięsa? W Belgii można pójść za to do więzienia

Źródło: Media

Zmuszanie dzieci do przejścia na weganizm będzie w Belgii niezgodne z prawem - podaje portal Quartz. Royal Academy of Medicine of Belgium wydało opinię, zgodnie z którą stosowanie wobec dziecka diety wegańskiej jest nieetyczne, bowiem może wywoływać wśród dzieci problemy zdrowotne.