Jak podał urząd, Multikino prowadzi 32 kina w 27 miejscowościach, a Cinema 3D ma 12 kin w 12 miastach.

"Po analizie wniosku urząd skierował postępowanie do drugiego etapu. Konieczne było przeprowadzenie badania rynku w Warszawie i Trójmieście. W tych miastach pokrywa się działalność obu przedsiębiorców. Wyniki analizy pokazały zagrożenie dla konkurencji, dlatego urząd wystosował zastrzeżenia do koncentracji" - czytamy w komunikacie.

Zdaniem, cytowanego w informacji prezesa UOKiK Marka Niechciała, postępowanie wykazało, iż zgoda na koncentrację oznaczałaby ograniczenie konkurencji. Możliwe było jednak wydanie zgody warunkowej. "Stwierdziliśmy, że sprzedaż Cinema 3D w Galerii Morena spowoduje, że gdańscy konsumenci nadal będą mieli swobodę wyboru kina, w którym chcą obejrzeć film" – tłumaczył.

Nabywca musi zostać zaakceptowany przez UOKiK. Nie będzie mógł należeć do tej samej grupy kapitałowej co Multikino. Będzie musiał wykazać się wystarczającymi zasobami finansowymi, wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu kina. UOKiK podkreślił, że w umowie kupna musi znaleźć się klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie prowadził działalność kinową do 2026 r.

W każdej sprawie dotyczącej kontroli koncentracji kluczową kwestia jest wyznaczenie rynków, na którym działają i zazwyczaj konkurują uczestnicy transakcji. W przypadku kin, UOKiK uznał, że kina wielosalowe stanowią odrębny rynek od jednosalowych. Te pierwsze zlokalizowane są przeważnie w centrach handlowych i oferują bardziej zróżnicowany repertuar filmowy.

Obszar, na którym kina wielosalowe rywalizują o widza to - zdaniem urzędu - promień wyznaczony 30-minutowym czasem dojazdu samochodem osobowym po drogach publicznych. To maksymalna odległość, jaką konsumenci są skłonni pokonać, by obejrzeć film.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli uczestniczą w niej przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes urzędu może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. Od 2004 r. jest to 28. rozstrzygnięcie nakładające obowiązki na zgłaszającego transakcję oraz trzecie w tym roku.

UOKiK zaznaczył, że wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.