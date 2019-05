Facebook jest tak duży, a jego zasięg tak szeroki, że niewiele firm może zaoferować konkurencyjną alternatywę. To oczywiste – ludzie wybierają sieć społecznościową, w której są już ich znajomi. W ten sposób zwycięska sieć stale rośnie i rośnie. Portal Fast Company zwraca uwagę na to, że Facebook nie jest jednak wystarczająco ostrożny w kwestii prywatności danych osobowych. Po skandalu z Cambridge Analytica wielu użytkowników opuściło Facebooka, po czym wróciło – nie znaleźli innego miejsca. Czy jest jakaś firma, która mogłaby stanowić realną alternatywę dla Facebooka? Redakcja Fast Company odpowiada: Apple.

Realny konkurent Facebooka będzie potrzebował dostępu do ogromnej masy potencjalnych członków.Apple już ją posiada dzięki 1,3 miliarda urządzeń iDevices używanych na całym świecie. Firma z powodzeniem wykorzystała ten dostęp do usługi Apple Music, która szybko stała się wystarczająco duża, by poważnie zagrozić innemu operatorowi – Spotify. Apple ułatwiłby wybór użytkownikom iPhone’a: mogliby korzystać z sieci społecznościowej, która już jest w ich telefonach.

Sieć społecznościowa Apple byłaby głęboko osadzona w urządzeniach firmy i obsługiwanych przez nią systemach operacyjnych. Może to ułatwić przyciąganie nowych członków. W końcu Apple już teraz wiele wie o swoich użytkownikach: o tym, z których usług Apple korzystają, o ich znajomych w kontaktach, a nawet o numerze karty kredytowej. Kontrola systemu operacyjnego pozwoliłaby Apple egzekwować silne zasady bezpieczeństwa i prywatności danych. Sieć społecznościowa Apple może nie być zabójcą Facebooka, ale może stać się atrakcyjną alternatywą. Funkcje sieci społecznościowych mogą być również zintegrowane z innymi usługami Apple.

Przez lata Apple pozycjonowało się jako firma technologiczna, która dba o prywatność użytkowników. Ludzie nie mają problemu z tym, by przechowywać poufne dane w swoim telefonie, ponieważ ufają, że Apple je ochroni.

Mark Zuckerberg stwierdził, że sądzi, iż ludzie w końcu zrezygnują z otwartych, publicznych sieci społecznościowych (takich jak Facebook dzisiaj). Co zamiast tego? Zapewne zintegrowane funkcje w aplikacjach do przesyłania wiadomości, takich jak na przykład aplikacja Apple Messages w systemie iOS. Przyszłością mogą okazać się bezpieczne kanały informacyjne.



Dlaczego więc Apple nie tworzy takiej platformy? Facebook zarabia, gromadząc dane i sprzedając reklamy. To nie jest droga Apple. Może co najwyżej zapewnić atrakcyjne usługi, by dobrze wykonana sieć społecznościowa stałą się powodem posiadania telefonu, tabletu lub laptopa Apple. Poza tym firma już próbowała stworzyć taką sieć. Uruchomiła Ping w 2010 r., po czym zamknęła ją w 2012 r. Apple do tej pory uważane jest za „słabego w mediach społecznościowych”. Może to już czas, by spróbować raz jeszcze.

