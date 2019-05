Akcjonariusze Sanok RC zdecydują 14 czerwca o wypłacie 1,5 zł dywidendy za 2018



Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu 40,3 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 71,1 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie, zgłoszonej przez akcjonariusza - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".

"Walne zgromadzenie Sanok Rubber Company postanawia podzielić zysk netto za 2018 rok w kwocie 71 083 457,40 zł w następujący sposób: kwotę 40 322 883 zł przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy w formie dywidendy, przy czym: kwota dywidendy na jedną akcję: 1,50 zł, dzień dywidendy: 3 lipca 2019 r., termin wypłaty dywidendy: 10 lipca 2019 r., kwotę w wysokości 30 760 574,40 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Sanok Rubber Company S.A. to zajmuje się produkcją wyrobów gumowych, gumowo-metalowych oraz kombinacji gumy z innymi tworzywami. Spółka jest producentem mieszanek gumowych posiadającym bogatą ofertę produktową dla motoryzacji, budownictwa, rolnictwa, farmacji i AGD. Jest notowana na GPW od 1997 r.

