Agora: 'Gazeta Wyborcza' ma ponad 190 tys. prenumeratorów cyfrowych



Warszawa, 18.06.2019 (ISBnews) - Agora odnotowała 192 415 aktywnych prenumerat cyfrowych, czyli dostępów do serwisów internetowych i aplikacji Wyborcza.pl, na koniec maja 2019 r., podała spółka.

Od końca grudnia 2018 r. liczba cyfrowych prenumeratorów treści dziennika zwiększyła się o 21 865 (13-proc. wzrost ze 170 tys.). W maju 2019 r. odnotowano najwyższą w dotychczasowej historii dziennika sprzedaż subskrypcji Wyborcza.pl; połowę z nich zakupiono w formie transakcji autoodnawialnych. W połączeniu ze średnim rozpowszechnianiem papierowego wydania na poziomie 101 0002 egzemplarzy oznacza to dziennie średnio ponad 290 000 sprzedanych dostępów do treści "Gazety Wyborczej", podano.

"Dzisiejsza 'Gazeta Wyborcza' dociera do największego od lat grona czytelników - mamy 192 tys. prenumeratorów cyfrowych, w ciągu miesiąca nasi czytelnicy kupują ponad 2,4 mln egzemplarzy papierowego wydania 'Gazety Wyborczej', internauci polubili profil dziennika w mediach społecznościowych niemal 1,5 mln razy, a ponad 8 mln użytkowników odwiedza Wyborcza.pl. To pokazuje, że prawdziwe dziennikarstwo jest bardzo potrzebne. Cieszymy się, że tak wiele osób wybiera naszą gazetę codziennie, także w internecie, i jest gotowych płacić za dostęp do treści Wyborcza.pl" - powiedział wydawca "Gazety Wyborczej" Jerzy Wójcik, cytowany w komentarzu.

Istotne dla wyników "Gazety Wyborczej" w obszarze cyfrowym jest wyraźniejsze postawienie na prenumeratę autoodnawialną. W ten sposób Wyborcza.pl zyskuje coraz większe grono stałych czytelników, którzy mają tańszy dostęp do treści niż w przypadku zakupu jednorazowego, podano również.

"Po kilku latach przeprowadzanej z sukcesami transformacji 'Gazety Wyborczej' skupiamy się przede wszystkim na wzroście jakościowym, czyli trafianiu do potencjalnych prenumeratorów z tak dobrą ofertą, żeby chcieli z nami zostać na lata. Koniecznością jest więc specjalizacja na każdym etapie - począwszy od budowania solidnej, wartościowej oferty i wzmacniania zaangażowania czytelników, poprzez zaawansowane działania w marketingu digitalowym oraz zwiększanie poziomu utrzymania i satysfakcji prenumeratorów, po wprowadzanie kolejnych przydatnych funkcjonalności. Fundamentalna jest też ścisła współpraca z dziennikarzami i redaktorami w całej Polsce. Nieustannie eksperymentujemy, czerpiąc inspiracje zarówno od podobnych nam wydawców zagranicznych, osiągających spektakularne wyniki, ale również z rynku e-commerce, reklamy czy usług streamingowych" - dodała dyrektorka strategii online "Gazety Wyborczej" Danuta Breguła.

Sukces rozwoju modelu subskrypcyjnego Wyborcza.pl jest jednym z celów strategicznych Grupy Agora, a przy tym pozwala zespołowi dziennika umacniać swoją pozycję lidera cyfryzacji prasy w Polsce, a także na świecie. Na koniec 2018 r., z wynikiem 170 tys. aktywnych subskrypcji cyfrowych, "Gazeta Wyborcza" znalazła się na 15. miejscu zestawienia FIPP, czyli organizacji skupiającej wydawców prasy z całego świata, wyprzedzając m.in. takie tytuły, jak "New Yorker" (167 tys. subskrybentów), "Corriere della Sera" (133 tys.), "Le Figaro" (110 tys.) i "Süddeutsche Zeitung" (66 tys.), podsumowano.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

(ISBnews)