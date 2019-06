Oznacza to, że w ciągu 12 miesięcy liczba osób aktywnie korzystających z bankowości w komórce wzrosła nominalnie o 2,72 mln klientów.

Według ZBP w ciągu roku takich klientów przybyło blisko 3 mln. Tym samym, ponad połowa klientów aktywnie korzystających z bankowości elektronicznej robi to za pomocą smartfona lub tabletu.

Jak informuje ZBP, w I kwartale 2019 r. liczba rachunków klientów indywidualnych, mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej, sięgnęła 38,72 mln, z czego 17,49 mln użytkowników co najmniej raz w miesiącu logowało się do systemu transakcyjnego w swoim banku. W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wzrost w obu kategoriach odpowiednio o 1,65 proc. i 1,60 proc., co nominalnie oznacza przyrost klientów o 630 tys. i 274 tys.

W przypadku klientów indywidualnych, którzy aktywnie korzystają z e-bankowości, ponad 51 proc. korzysta z niej za pomocą aplikacji mobilnych swoich banków.

ZBP poinformował też, że klienci sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) mających rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali na koniec marca tego roku 2 mln 753 tys. kont w bankach. Jednocześnie liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku wynosiła 1,59 mln.

