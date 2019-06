Grupa Kęty prognozuje ok. 77 mln zł zysku netto w II kw. 2019 r.



Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kęty osiągną poziom 820 mln zł w I kw. 2019 r. (wzrost o 9% r/r), a skonsolidowany zysk operacyjny osiągnie 102 mln zł, co jest poziomem aż o 8% lepszym od zeszłorocznego, podała spółka, prezentując wstępne szacunki. Skonsolidowany zysk na poziomie EBITDA wzrośnie do 135 mln zł w roku bieżącym (+7%), a szacowany skonsolidowany zysk netto kwartału wyniesie ok. 77 mln zł, czyli będzie wyższy o 7% r/r.

"Drugi kwartał okazał się jeszcze lepszy niż pierwsze trzy miesiące roku, a nawet lepszy od analogicznego kwartału 2018 roku, w którym grupa osiągnęła znakomite wyniki. Pomimo znaczącego spadku cen aluminium wszystkie segmenty grupy kapitałowej osiągnęły wzrost przychodów ze sprzedaży. W Segmencie Wyrobów Wyciskanych szacunkowy wzrost przychodów wyniósł 2%, w Segmencie Systemów Aluminiowych wzrost szacuje się na 14%, a w Segmencie Opakowań Giętkich 11%" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała ponadto, że saldo działalności finansowej w kwartale (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 6 mln zł, (w analogicznym kwartale zeszłego roku saldo wyniosło -5 mln zł). Na koniec kwartału dług netto grupy kapitałowej osiągnie według szacunków wartość ok. 740 mln zł, a więc będzie na poziomie zbliżonym do zanotowanego na koniec poprzedniego kwartału.

Prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.

- średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,26 wobec 4,28 rok wcześniej;

- średni kurs USD/PLN w kwartale 3,58 wobec 3,81 rok wcześniej;

- średnia cena aluminium 3M w kwartale 2 257 USD/t wobec 1 819 USD/t rok wcześniej.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2018 r. miała 2,99 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)