Onico: Członek zarządu Andrzej Kociubiński został powołany na prezesa



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Onico podjęła uchwałę w sprawie zmiany funkcji dotychczas pełnionej przez członka zarządu spółki Andrzeja Kociubińskiego, powołując go na stanowisko prezesa, podała spółka.

"Zgodnie z ww. uchwałą, zmieniono funkcję członka zarządu pełnioną dotychczasowo przez pana Andrzeja Kociubińskiego na funkcję prezesa zarządu spółki" - czytamy w komunikacie.

Onico to warszawska spółka, będąca jednym z największych niezależnych importerów paliw do Polski. Zajmuje się obrotem zwłaszcza LPG, ON i biopaliwami. W 2018 r. spółka miała 3,05 mld zł przychodów. Od 2011 roku jest notowana na rynku NewConnect.

