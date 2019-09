Spółka Taurona otrzymała pozew dot. zapłaty ok. 29 mln zł na rzecz spółki Amon



Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o., spółka zależna Tauron Polska Energia otrzymała odpis pozwu wniesionego przez Amon Sp. z o.o. z siedzibą w Łebczu, w którym Amon domaga się zapłaty odszkodowania na łączną kwotę 29,01 mln zł wraz z odsetkami, podał Tauron.

"Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez PE-PKH łącznej kwoty 29 009 189,38 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty tytułem:

- odszkodowania (na łączną kwotę 1 576 475,44 zł) z tytułu niewykonania przez PE-PKH umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – farmie wiatrowej w miejscowości Łukaszów w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,

- odszkodowania (na łączną kwotę 27 432 713,94 zł) z tytułu niewykonania przez PE-PKH umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – farmie wiatrowej w miejscowości Łukaszów w okresie od 25 września 2017 r. do 31 lipca 2019 r." - czytamy w komunikacie.

Tauron podał, że PE-PKH przystąpiła do analizy treści pozwu i w odpowiednim czasie złoży odpowiedź na pozew. Wstępna ocena żądań pozwu i jego uzasadnienia wskazuje na ich bezzasadność.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18 121,75 mln zł w 2018 r

