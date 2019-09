Masowe zwolnienia w bankach to mit. Poziom zatrudnienia nawet nie drgnął

Źródło: Bloomberg

Bank of America, Wells Fargo & Co., HSBC Holdings i Credit Suisse Group AG zwiększyły w pierwszej połowie tego roku zatrudnienie o 12 tys. Oznacza to, że liczba pracowników 16 największych banków z USA i Europy nie drgnęła, pomimo kilku głośnych medialnie cięć.