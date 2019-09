Jak poinformowało Ministerstwo Energii w komunikacie, minister Tchórzewski podkreślił, że kopalnia węgla Bzie-Dębina w Jastrzębiu Zdroju jest pierwszą kopalnią otwartą w Polsce od 1994 r. i zwrócił uwagę na rolę, jaką będzie pełnić dla rozwoju gospodarki regionu śląskiego i całego kraju. Jego zdaniem, nie tylko przyczyni się do zapewnienia niezbędnego do realizacji dużych inwestycji węgla koksowego, ale także zagwarantuje powstanie nowych miejsc pracy. "Aktualnie w kopalni pracują już 223 osoby, a do końca roku ma być ich prawie 300. Do roku 2022 kopalnia zatrudni od 600 do 800 osób. Docelowo planowane zatrudnienie w kopalni Bzie-Dębina ma wynosić ponad 2000 osób" – wskazał Tchórzewski.

Jak zauważył, "nowa kopalnia będzie szóstym zakładem JSW, obok KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, KWK Budryk, KWK Knurów-Szczygłowice, KWK Pniówek oraz Zakładu Wsparcia Produkcji".

Przypomniał również, że węgiel koksowy został zakwalifikowany przez Komisję Europejską na listę surowców o znaczeniu strategicznym. "Dla europejskiego przemysłu stalowego ważna jest gwarancja stabilnych dostaw swoich podstawowych surowców na konkurencyjnych warunkach. Widzimy zatem, jak ważna jest rola kopalni Bzie-Dębina również z punktu widzenia całej gospodarki UE" – oświadczył Tchórzewski.

Kopalnia Bzie-Dębina będzie produkować węgiel koksowy - surowiec niezbędny dla europejskiego przemysłu stalowego. Docelowe roczne wydobycie wynosić będzie ok. 2 mln ton. Pierwsza ściana ma zostać uruchomiona w roku 2022.(PAP)