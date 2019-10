11bit Studios: Premiera 'Children of Morta' na Nintendo Switch 20 XI



Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Globalna data premiery gry "Children of Morta" w wersji na konsolę Nintendo Switch, w dystrybucji cyfrowej, będzie miała miejsce w środę, 20 listopada 2019 roku, podało 11bit Studios. Pierwotnie data premiery na wspomnianą platformę była wyznaczona na 15 października 2019 roku.

Premiera gry "Children of Morta" na konsole Xbox One i PS4 będzie miała miejsce 15 października 2019 roku (bez zmian wobec wcześniejszych zapowiedzi), podano również w komunikacie.

5 września br. spółka podała, że przychody ze sprzedaży gry "Children of Morta", której premiera w wersji na komputery PC miała miejsce 3 września br. o godz. 15.00, przekroczyły "z istotną nawiązką" nakłady poniesione przez 11 bit studios na stworzenie i wydanie tego tytułu.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)