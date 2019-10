Zysk operacyjny wyniósł 1 807 mln zł wobec 2 291 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA LIFO wyniosła 3 167 mln zł wobec 2 405 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO: wzrost o 0,8 mld zł (r/r) głównie w efekcie dodatniego wpływu makro, wzrostu wolumenów sprzedaży, wyższych marż handlowych w hurcie i detalu ograniczonego ujemnym wpływem przeszacowania zapasów (NRV) oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy, podano w prezentacji wynikowej.

EBITDA wyniosła 2 773 mln zł wobec 2 984 mln zł rok wcześniej. Efekt LIFO: (-) 0,4 mld zł wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów, podano także.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 229 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 30 344 mln zł rok wcześniej.

Przychody: spadek o (-) 4% (r/r) głównie w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy., podano w prezentacji wynikowej.

Segment downstream w ostatnim kwartale wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 640 mln zł (r/r). Rezultat został wypracowany przy wzroście wolumenów sprzedaży o 2% (r/r), w tym oleju napędowego o 2%, LPG o 3%, olefin o 13%, poliolefin o 2% i PTA o 44%. Wśród kluczowych inwestycji w obszarze downstream realizowanych w III kwartale znalazły się instalacje glikolu propylenowego i bioetanolu II generacji w Trzebini, rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów we Włocławku oraz instalacja polietylenu w czeskim Litvinowie, podano w komunikacie.

"Segment detaliczny w tym czasie wypracował wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 925 mln zł, co oznacza wzrost o 202 mln zł (r/r). Do dobrego wyniku przyczynił się wzrost wolumenów sprzedaży, łącznie o 5% (r/r), w tym: w Polsce o 4%, w Czechach o 8%, na Litwie o 4% i w Niemczech o 6%. W minionym kwartale koncern odnotował wzrost udziałów o 0,9 pp (r/r) w Czechach, o 0,2 pp (r/r) w Niemczech oraz o 0,1 pp (r/r) na Litwie. W tym czasie kontynuowano również konsekwentny rozwój oferty pozapaliwowej poprzez otwarcie 39 punktów gastronomicznych. Na koniec III kwartału 2019 roku funkcjonowało 2108 punktów, w tym 1681 Stop Cafe w Polsce, 298 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 106 Star Connect w Niemczech. We wrześniu koncern otrzymał pozwolenie urzędów antymonopolowych Słowacji i Austrii na przejęcie kolejnych 7 stacji paliw na rynku słowackim. Rozpoczęto również proces cobrandingu, który ma doprowadzić do uspójnienia marki, pod którą działają europejskie stacje koncernu" - czytamy dalej.

W segmencie upstream wypracowano wynik EBITDA wg LIFO na poziomie 85 mln zł, porównywalny do analogicznego okresu ubiegłego roku, przy średnim wydobyciu 17,7 tys. boe/d. W Polsce zakończono wiercenie otworu Czarna Dolna-1 i Bystrowice OU-2, gdzie potwierdzono gazonośność, oraz rozpoczęto wiercenie otworu Bystrowice OU-3. Na aktywach kanadyjskich rozpoczęto wiercenie 8 odwiertów, a 3 odwierty zostały poddane szczelinowaniu. Do produkcji zostało włączonych 5 otworów na obszarze Kakwa oraz Ferrier, wymieniono również.

Poziom zadłużenia netto w III kwartale został zredukowany do 2 mld zł, głównie w efekcie dodatnich przepływów z działalności operacyjnej w wysokości 3,4 mld zł. Jednocześnie zredukowano poziom dźwigni finansowej do 5,2%, która znajduje się na bezpiecznym, zdecydowanie niższym niż zakładany w strategii, poziomie, stwierdzono także.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 3 717 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 849 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 83 703 mln zł w porównaniu z 80 286 mln zł rok wcześniej. EBITDA LIFO wyniosła 7 913 mln zł wobec 6 425 mln zł rok wcześniej. EBITDA wyniosła 7 561 mln zł wobec 8 084 mln zł rok wcześniej.

"Decyzje biznesowe w połączeniu z determinacją w ich realizacji przynoszą wymierne efekty. Konsekwentnie zwiększamy skalę działania. Bardzo dobre wyniki Grupy Orlen potwierdzają słuszność naszych decyzji. W tym czasie znacząco wzmocniliśmy też wizerunek i postrzeganie marki Orlen nie tylko w Polsce, ale globalnie, co przełożyło się na kolejne rekordowe zyski w detalu. Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, które są tak ważne dla przyszłości Grupy Orlen. Szczególnie w kontekście dalszego wzmacniania pozycji na rynku krajowym i zagranicznym" – powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3 062 mln zł wobec 4 205 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

