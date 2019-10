PKP Intercity: W 17 pociągach Pendolino można korzystać z wi-fi



Warszawa, 28.10.2019 (ISBnews) - Z usługi bezprzewodowego internetu można korzystać w 17 z 20 pociągów kategorii Express InterCity Premium (EIP) "Pendolino", podało PKP Intercity. Od początku stycznia do końca września 2019 r. pasażerowie PKP Intercity pobrali niemal 136 TB danych.

"Usługa darmowego bezprzewodowego internetu jest dostępna w 17 z 20 składów EIP należących do PKP Intercity. Oznacza to, że jesteśmy w stanie pokryć całą siatkę połączeń Pendolino jednostkami wyposażonymi w wi-fi. To znaczący krok, ku uczynieniu kolei jeszcze bardziej komfortową dla pasażera" - powiedział prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie.

W ciągu 9 miesięcy funkcjonowania wi-fi w pociągach EIP z dostępu do bezprzewodowego internetu skorzystało ponad 558 tysięcy pasażerów, tj. średnio 2 044 osoby dziennie. Szczególnie dużym zainteresowaniem usługa cieszyła się w sierpniu i wrześniu - wówczas z bezpłatnego wi-fi w Pendolino korzystało średnio 3 832 pasażerów każdego dnia.

"Od początku stycznia do końca września 2019 r. pasażerowie PKP Intercity pobrali niemal 136 TB danych, czyli średnio 509 GB danych pobranych każdego dnia. To z kolei średnio 255 MB danych pobranych przed jednego pasażera dziennie. Średni czas korzystania z wi-fi przez jednego zalogowanego użytkownika wynosił we wrześniu ok. 1 godzinę i 43 minuty" - czytamy dalej.

Pierwsza jednostka Pendolino została wyposażona w wi-fi w grudniu 2018 roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, montaż wi-fi we wszystkich pociągach kategorii EIP należących do PKP Intercity zakończy się do końca listopada 2019 r.

Obecnie dostęp do bezprzewodowego internetu jest zapewniony w 336 składach i wagonach PKP Intercity. Z usługi można skorzystać w 17 pociągach Pendolino, 20 jednostkach PesaDART i 20 składach FLIRT3 oraz 279 wagonach należących do PKP Intercity. Zgodnie z założeniami realizowanego przez spółkę programu inwestycyjnego "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji", do 2023 roku z bezprzewodowego internetu będzie można skorzystać w co najmniej 77% pociągów przewoźnika.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2018 r. miał 46 mln pasażerów.

(ISBnews)