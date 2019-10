Konsorcjum Stali rozszerza plan inwestycyjny, wydatki wzrosną do ok. 68 mln zł



Warszawa, 31.10.2019 (ISBnews) - Konsorcjum Stali postanowiło rozszerzyć wcześniej przyjęty plan inwestycyjny o rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie i Radomiu, a wydatki na realizację całego planu inwestycyjnego wzrosną do poziomu ok. 68 mln zł netto, podała spółka.

"Spółka informuje, że postanowiła rozszerzyć plan inwestycyjny o rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Częstochowie i Radomiu, gdyż w dłuższej perspektywie czasu pozwoli to na zwiększenie potencjału spółki w zakresie handlu i przetwórstwa stali. Wskazane wyżej inwestycje będą polegały na zakupie nieruchomości zabudowanej halą produkcyjno-magazynową wraz z urządzeniami oraz zakupie nieruchomości pod budowę hali magazynowej wraz punktem sprzedaży i ich wyposażeniem w niezbędne urządzenia" - czytamy w komunikacie.

Wydatki na realizację całego planu inwestycyjnego wzrosną do poziomu ok. 68 mln zł netto, podano także.

"W związku z rozszerzeniem planu inwestycyjnego termin zakończenia jego realizacji przesunie się z końca 2021 r. na koniec 2023 r. Jednocześnie zarząd informuje, że rada nadzorcza zatwierdziła przedmiotową aktualizację planu. Emitent informuje, że plan inwestycyjny w pozostałym zakresie nie ulega zmianie" - czytamy także.

W maju br. Konsorcjum Stali przyjęło plan inwestycyjny na lata 2019-2021, zakładający wydatki na jego realizację na poziomie ok. 38 mln zł netto w latach 2019-2021 na rozwój oddziałów spółki na terenie nieruchomości położonej w Rzeszowie, nieruchomości położonej we Wrocławiu, nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich oraz nieruchomości położonej w Warszawie.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)