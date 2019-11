Traktaty europejskie do zmiany? Francja i Niemcy przedstawiają inicjatywę ws. reform UE

Źródło: PAP

Francja i Niemcy opracowały plan działań, który ma doprowadzić do wypracowania reform w UE. Celem - jak podkreślono we wspólnym dokumencie - jest sprawienie, by Unia była bardziej zjednoczona i suwerenna. Paryż i Berlin nie wykluczają zmiany traktatów.