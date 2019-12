Introl odrzucił niewiążącą ofertę sprzedaży 100% udziałów w RAControls



Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Introl zakończył negocjacje w sprawie niewiążącej oferty sprzedaży 100% udziałów w RAControls, swojej spółce zależnej, należącej do segmentu dystrybucyjnego, podał Introl.

"W wyniku przeprowadzonych negocjacji ww. oferta sprzedaży została odrzucona przez emitenta" - czytamy w komunikacie.

RAControls to autoryzowany dystrybutor sprzętu i oprogramowania firmy Rockwell Automation, zapewniający odbiorcom pełne wsparcie techniczne i szkoleniowe w zakresie sprzętu tej firmy. Jako jedyny dystrybutor Rockwell Automation w regionie składającym się z Polski i Ukrainy, przedsiębiorstwo posiada najwyższą kategorię "Market Maker", uprawniającą do sprzedaży wszystkich produktów marki Allen-Bradley i Rockwell Software oraz powiązanych usług, w tym m.in. systemy sterowania, bezpieczeństwa, napędy, osprzęt elektryczny, wsparcie techniczne, serwisowe, szkolenia, przypomniano.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)