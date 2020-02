Polnord rozpoczął sprzedaż mieszkań w inwestycji Wioletta w Warszawie



Warszawa, 03.02.2020 (ISBnews) - Polnord rozpoczął sprzedaż mieszkań w inwestycji Wioletta w stołecznym Miasteczku Wilanów, podała spółka. Wioletta to ostatni etap inwestycji przy ul. Herbu Janina, na który składają się 3 budynki.

"W ofercie dostępne są mieszkania od 1 do 4 pokoi o powierzchniach od 32 do 88 m2. Do części z nich przynależą ogródki o wielkości do 40 m2. Budowa Wioletty już się rozpoczęła, planowane zakończenie prac to II kw. 2021 r." - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Artur Pietraszewski, cytowany w komunikacie.

Na ukończeniu jest już I etap inwestycji (Wilania). Jej budowa zakończy się w II kwartale 2020 r. Na zaawansowanym etapie są również budynki znajdującej się obok Wiktorii. Cały kompleks składa się z 10 czteropiętrowych budynków (po 30 mieszkań), podano także.

Polnord działa na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1999 r. W 2018 r. sprzedał 836 lokali.

(ISBnews)