TXM wprowadził zmiany w zakresie wizerunku i oferty, celem odbudowa sprzedaży



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - TXM w restrukturyzacji wdrożył zmiany w zakresie wizerunku oraz oferty, podała spółka. Pierwszym krokiem jest ujednolicenie identyfikacji wizualnej oraz odświeżenie formy komunikacji z klientami. Zmiany mają na celu odbudowanie sprzedaży oraz pozycji rynkowej sieci.

"TXM konsekwentnie realizuje plan naprawczy spółki. Poza reorganizacją sieci sprzedaży, kolejnym krokiem do odbudowania pozycji rynkowej jest zmiana wizerunku i wynikające z potrzeb klientów uatrakcyjnienie oferty. W związku z tym TXM wprowadza do sprzedaży gamę produktów porównywalnych pod względem fasonu i jakości z asortymentem sieci modowych, ale w dużo niższych cenach. W ramach oferty w TXM znajdzie się sporo nowości. Jedną z nich jest wprowadzenie tzw. kolekcji limitowanej dla kobiet, które stanowią większą część klientów sieci. Kolekcje limitowane to krótkie serie ubrań zgodnych z obowiązującymi na rynku trendami modowymi, które zyskają także specjalne oznakowanie graficzne" - czytamy w komunikacie.

Nowy asortyment będzie dostępny we wszystkich sklepach stacjonarnych oraz online na www.txm.pl. Zmiany zostaną zakomunikowane także w gazetce reklamowej, która zyskała nowa szatę graficzną i format. Sieć w ramach refreshingu marki odświeżyła także logo oraz hasło reklamowe. Zmiany te widoczne będą również w mediach społecznościowych i na stronie internetowej. W ten sposób spółka utrzyma spójność w komunikacji z klientami, podkreślono.

"Nowa oferta TXM odpowie na potrzeby klientów, którzy świadomie podążają za modą i jakością, szukając jednocześnie najlepszych okazji cenowych. Dzięki wprowadzonym zmianom chcemy nie tylko przypomnieć się stałym klientom, ale także dotrzeć do nowych kupujących" - powiedziała dyrektor marketingu TXM w restrukturyzacji Agnieszka Kudła, cytowana w materiale.

Sieć poza zmianami wizualnymi wprowadza także nowe standardy obsługi klientów, stając się siecią bardziej aktywną i otwartą, podkreślono także.

Obecnie w ramach sieci TXM działa w Polsce około 260 sklepów z odzieżą damską, męską i dziecięcą.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)