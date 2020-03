Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na kwiecień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 31,61 USD, po zniżce ceny o 4,06 proc.

Ropa Brent w dostawach na maj na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 34,35 USD za baryłkę, niżej o 4,05 proc.

Od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych - poinformował w środę prezydent USA Donald Trump w orędziu w sprawie koronawirusa. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.

W wystąpieniu Trump ocenił, że USA radzi sobie lepiej niż Europa w zwalczaniu koronawirusa. "Unia Europejska nie podjęła takich samych środków ostrożności i ograniczeń podróży z Chin i innych zapalnych miejsc" - mówił. W rezultacie - kontynuował - "znaczna część" ognisk koronawirusa w USA rozpoczęła się od podróżujących z Europy.

Z kolei Arabia Saudyjska ogłosiła w środę plany zwiększenia zdolności produkcyjnych ropy naftowej do 13 mln baryłek dziennie, a koncern Abu Dhabi National Oil Co. podał, że będzie w przyszłym miesiącu pompować tak dużo ropy jak to możliwe.

"Patrzymy teraz jak cały świat przechodzi do blokad" - mówi Vandana Hari z Vanda Insights.

"Można oczekiwać, że popyt na ropę jeszcze mocniej spadnie, a wszystkie dotychczasowe prognozy zużycia ropy są już nieważne" - dodaje.

Na zakończenie poprzedniej sesji WTI na NYMEX staniała o 4,0 proc., a Brent na ICE straciła 3,8 proc.

Podczas poniedziałkowej sesji ropa WTI na NYMEX staniała o 25 proc., do 31,13 USD/b, najniżej od początku 2016 r. Brent na ICE straciła wówczas 24 proc. Były to najmocniejsze spadki cen ropy naftowej czasu wojny w Zatoce Perskiej w 1991 r. (PAP Biznes)