Francuski minister wzywa rodaków do pracy na roli. "Brakuje 200 tys. pracowników"

Źródło: PAP

Francja: Minister wzywa rodaków do pracy na roliźródło: ShutterStock

Minister rolnictwa Didier Guillaume wystosował we wtorek apel do rodaków, którzy nie mają zajęcia z powodu epidemię Covid-19, do podjęcia pracy na roli. W rolnictwie brakuje 200 tys. pracowników – szacuje Guillaume.