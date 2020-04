O wprowadzeniu stanu wyjątkowego informują między innymi agencje Reutera i Kyodo, a także publiczna japońska telewizja NHK. Abe podjął tę decyzję na mocy znowelizowanych niedawno przepisów, po konsultacji z panelem ekspertów, którzy zatwierdzili takie posunięcie.

Japoński rząd przyjął również we wtorek opiewający na ponad 108 bln jenów (988 mld USD) plan wsparcia gospodarki w związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii.

„Zdecydowałem o ogłoszeniu stanu wyjątkowego, ponieważ znaleźliśmy się w punkcie, w którym infekcja rozprzestrzenia się w kraju szybko i na szeroką skalę, co może poważnie wpłynąć na życie ludzi i gospodarkę” - powiedział japoński premier.

Stan wyjątkowy wprowadzony będzie w prefekturach Tokio, Chiba, Kanagawa, Saitama, Osaka, Hyogo i Fukuoka. Abe zapowiedział, że we wtorek wieczorem wyjaśni publicznie swoją decyzję na konferencji prasowej.

Według Kyodo po wejściu w życie decyzji rządu gubernatorzy prefektur będą mogli sięgnąć po bardziej zdecydowane środki zapobiegania epidemii, w tym zamykać szkoły i inne instytucje oraz polecić mieszkańcom, aby nie wychodzili z domów. Prawo nie przewiduje jednak żadnych kar za niepodporządkowanie się tym zaleceniom.

Środki, jakie zostaną wprowadzone, mogą w pewnym stopniu ograniczyć prawa i swobody obywateli. Nie doprowadzą jednak do tak surowych zakazów opuszczania budynków, jakie zastosowano w niektórych innych krajach, w tym w Chinach czy Francji – ocenia japońska agencja.

Mimo to zapowiedzi wprowadzenia stanu wyjątkowego wywołały niepokój mieszkańców niektórych prefektur i doprowadziły do przypadków paniki zakupowej. Władze apelowały do ludzi, że nie ma potrzeby gromadzenia na zapas towarów pierwszej potrzeby, w tym papieru toaletowego.

W stanie wyjątkowym lokalne władze będą również mogły wykorzystywać prywatne nieruchomości w celach związanych z walką z epidemią, nawet bez zgody właścicieli. Będą również mogły rekwirować środki medyczne i żywność od firm, które odmawiają ich sprzedaży, a także nakazywać przedsiębiorstwom, aby pomagały w transporcie zaopatrzenia kryzysowego - podało Kyodo.

Gubernator Tokio Yuriko Koike już od tygodni wzywała mieszkańców, aby w miarę możliwości pozostali w domach. Gdy stan wyjątkowy wejdzie w życie, władze miasta zamierzają poprosić o zamknięcie instytucji, które nie są niezbędne w codziennym życiu – podał dziennik „Asahi Shimbun”. Firmy, które podporządkują się zaleceniom, mają dostać od rządu dotacje.

Wśród instytucji, które proszone będą o wstrzymanie działalności, wymienia się uniwersytety, szkoły, siłownie i kluby sportowe, teatry, kina, galerie, muzea, biblioteki, centra handlowe, salony fryzjerskie, kabarety, kluby nocne, bary karaoke, kawiarenki internetowe i salony gier wideo. Otwarte pozostaną natomiast między innymi kliniki, szpitale, supermarkety, sklepy spożywcze i hotele. Kursować ma również transport publiczny.

W 14-milionowym Tokio zgłoszono do tej pory ponad 1,1 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. W niedzielę odnotowano tam rekordowy dzienny przyrost o 143 przypadki, natomiast w poniedziałek zgłoszono 83 nowe zakażenia. Według Kyodo osoby bez objawów lub z lekkimi objawami izolowane są w hotelach, by pozostawić miejsce w szpitalach dla osób ciężej przechodzących chorobę.

