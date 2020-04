Apator: Proces sprzedaży nieruchomości w Poznaniu został wstrzymany



Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - otrzymał od kontrahenta, z którym zawarła list intencyjny, informację o wstrzymania się od podpisania umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości w Poznaniu na okres kilku miesięcy, podała spółka. Tym samym wstrzymany został także proces relokacji działalności spółki zależnej.

"Swoją decyzję kontrahent umotywował weryfikacją własnych zamierzeń inwestycyjnych w związku z obowiązującym stanem epidemii oraz trudnymi do przewidzenia ogólnoświatowymi skutkami gospodarczymi i ekonomicznymi, jakie może wywołać obecna sytuacja. Jednocześnie kontrahent potwierdził swoje zainteresowanie nabyciem nieruchomości i zadeklarował gotowość do wznowienia rozmów w okresie najbliższych miesięcy" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym Apator zdecydował o wstrzymaniu procesu relokacji działalności produkcyjnej Apator Powogaz, podano także.

W styczniu Apator Powogaz zawarł z podmiotem z branży deweloperskiej list intencyjny dotyczący zbycia nieruchomości w centrum Poznania przy ulicy K. Janickiego 23/25 za wstępnie 61 mln zł.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)