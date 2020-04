PGE zdecydowała o rezygnacji z projektów i programów o łącznej wartości 1 mld zł



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) zdecydowała o rezygnacji z projektów i programów nieprzynoszących oczekiwanych korzyści, zaplanowanych na lata 2020-2024. Łączna wartość tych projektów to ponad 1 mld zł, podała spółka.

"Zgodnie z zapowiedzią zarządu PGE o konieczności podjęcia działań optymalizacyjnych i racjonalizacyjnych w spółkach grupy kapitałowej PGE, w wyniku analizy projektów pod kątem ich efektywności, stopy zwrotu i powiązania z działalnością podstawową oraz rekomendacji Komitetów: Inwestycyjnego, Teleinformatyki, Rozwoju Biznesu i Innowacji w PGE zarząd postanowił zamknąć projekty i programy o łącznej wartości ponad 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Planowane wydatki na te projekty w 2020 r. wynosiły blisko 200 mln zł, a skumulowane oszczędności w związku z ich zamknięciem wyniosą 1 mld zł w ciągu najbliższych 5 lat.

"W oparciu o wszechstronną analizę zarząd PGE podjął decyzję o zamknięciu bądź o ograniczeniu zakresu zadań, projektów i programów z obszarów Badań i Rozwoju, ICT i inwestycji, na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Decyzja ta jest związana z konsekwentnie realizowaną polityką zarządu PGE mającą na celu uporządkowanie działalności grupy i skoncentrowanie aktywności na podstawowej działalności oraz kluczowych, przynoszących marżę projektach" - powiedział prezes Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

"Plany optymalizacji i racjonalizacji działań mieliśmy już przed pandemią COVID-19, znając wyniki finansowe Grupy PGE za rok 2019, ale teraz, w obliczu zaistniałych okoliczności, tym bardziej musimy rozważnie gospodarować naszymi zasobami. Postanowiliśmy akumulować gotówkę i w przyszłości, po ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej, rozsądnie ją inwestować, zwiększając przewagę konkurencyjną. Celem jest utrzymanie pozycji lidera na rynku, również poprzez fuzje i przejęcia, które wymagają środków, a także poprzez inwestycje w rozwój, czyli realizację ambitnych projektów, dzięki którym będziemy zmierzać w zielonym kierunku" - dodał.

W ubiegłym tygodniu PGE poinformowała o zmniejszeniu o połowę zaangażowania w projekty sponsorskie. Nadal trwają prace analityczne nad kolejnymi projektami i zadaniami w Grupie PGE pod kątem efektywności, stopy zwrotu i powiązania z działalnością podstawową, podano także.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

