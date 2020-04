KE proponuje wprowadzenie środków ochronnych dla sektora rolno-spożywczego



Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Ze względu na kryzys wywołany koronawirusem, Komisja Europejska proponuje wprowadzenie dodatkowych środków ochronnych dla rynku produktów rolnych i żywności, w tym m.in. dopłat do prywatnego składowania produktów, uchylenia niektórych reguł konkurencji i większą elastyczność w opracowywaniu programów wsparcia, poinformowała Komisja.

Proponowany pakiet obejmuje środki na dopłaty do prywatnego składowania produktów w sektorze mleczarskim i mięsnym, ograniczenie przepisów dotyczących konkurencji czy uelastycznienie programów, dotyczących wspierania programów dotyczących rynku owoców i warzyw czy wina.

"Konsekwencje kryzysu koronawirusowego są coraz bardziej odczuwalne w sektorze rolno-spożywczym i dlatego postanowiliśmy podjąć szybkie działania. Proponowane środki mają na celu zapewnienie stabilności przyszłych cen i produkcji, a tym samym stabilnych dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego" - powiedział komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Planowane są:

- dopłaty do prywatnego składowania produktów mlecznych (odtłuszczonego mleka w proszku, masła, sera) oraz produktów mięsnych (m.in. wołowiny i baraniny). Dzięki temu możliwe będzie tymczasowe wycofanie produktów z rynku na okres min. 2 do 3 miesięcy, a max. 5 do 6 miesięcy. Ma to doprowadzić do zmniejszenia podaży i przywrócić równowagę rynku w perspektywie długoterminowej.

- uelastycznienie we wdrażaniu programów wsparcia rynku wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek, miodu oraz programu szkolnego UE (mleko, owoce i warzywa). Umożliwi to reorientację priorytetów finansowania dla niektórych sektorów.

- odstąpienie od unijnych reguł konkurencji do sektora mleka czy ziemniaków. Sektory te będą mogły wspólnie podejmować środki w celu ustabilizowania rynku. Na przykład sektor mleka będzie mógł wspólnie planować produkcję mleka, a sektor ziemniaków będzie mógł wycofać produkty z rynku. Takie umowy i decyzje obowiązywałyby przez okres max. sześciu miesięcy. Zmiany cen konsumpcyjnych będą ściśle monitorowane.

Komisja chce, by środki te zostały przyjęte do końca kwietnia. Szczegółowy opis tych propozycji zostanie ujawniony w momencie ich ostatecznego przyjęcia.

Pakiet ten jest następstwem kompleksowego pakietu innych środków przyjętych wcześnie przez Komisję w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego w obecnym kryzysie, takich jak zwiększone kwoty pomocy państwa, wyższe zaliczki i przedłużone terminy składania wniosków o płatność.

