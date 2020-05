Adiuwant (czyli substancja powodująca wzmocnienie poszczepiennej odpowiedzi odpornościowej na podany antygen) ma przełożyć się na mniejszą dawkę przyszłej szczepionki. Jak pisze Bloomberg, pozwoli to na immunizację większej liczby osób, a ci, którzy zastosują ów lek, będą dłużej odporni.

W kwietniu brytyjski producent leków rozpoczął współpracę z francuskim gigantem farmaceutycznym Sanofi, aby pomóc w opracowaniu eksperymentalnej szczepionki na Covid-19.

GlaxoSmithKline poinformował, że ​​ planuje wytwarzanie adiuwanta w zakładach w Europie, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Firma w oficjalnym komunikacie oświadczyła, że wszelkie zyski związane z pracami nad szczepionką inwestuje we wsparcie badań i długoterminowej gotowości na wypadek pandemii.



Emma Walmsley, dyrektor generalna GlaxoSmithKline, powiedziała w zeszłym miesiącu, że celem współpracy z Sanofi jest produkcja setek milionów dawek rocznie do końca przyszłego roku. We współpracy z Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Koalicja na rzecz Innowacji ws. Gotowości na Epidemię), Glaxo zgodziło się również podzielić swoją wiedzą i technologią z innymi twórcami szczepionek.

