Maląg zapowiada na II półrocze br. zarys strategii demograficznej



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) planuje przedstawić w II półroczu br. zarys naszej strategii demograficznej, która będzie zawierała m.in. wątek dotyczący polityki mieszkaniowej, zapowiedziała szefowa resortu Marlena Maląg.

"Prowadzimy badania i będzie to wszystko zawarte w strategii. Myślę, że w II półroczu tego roku przedstawimy zarys naszej strategii demograficznej, a więc nie wszystko bym też chciała od razu powiedzieć. Natomiast bardzo ważne jest to wsparcie bezpośrednie przekazywane do rodzin, ale także ważna jest polityka mieszkaniowa i na pewno ten wątek w naszej strategii będzie miał swoje miejsce" - powiedziała Maląg w rozmowie w audycji " Poranek Siódma9".

Wcześniej minister zapowiadała, że celem strategii będzie m.in. zwiększenie dzietności, w tym kwestie barier, które stoją przed ludźmi w momencie podejmowania decyzji na temat powiększenia rodziny.

(ISBnews)