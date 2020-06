Phoenix Systems: Apator Metrix ma umowę z PSG na dostawę gazomierzy miechowych



Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Apator Metrix podpisał umowę z Polską Spółką Gazownictwa (PSG) na dostawę inteligentnych gazomierzy miechowych iSMART. W urządzeniach wykorzystano system operacyjny Phoenix-RTOS, podał Phoenix Systems z Grupy Atende.

Umowa dotyczy inteligentnych gazomierzy z polskim protokołem komunikacyjnym SMART-GAS. Gazomierze komunikują się dwukierunkowo za pomocą sieci GSM i posiadają funkcje zdalnego odczytu pomiarów oraz umożliwiają zdalne odcięcie lub wznowienie dostaw gazu. Produkowany przez Apator Metrix gazomierz iSMART wykorzystuje, jako podstawę dla oprogramowana, Phoenix-RTOS - skalowalny system operacyjny dla Internetu Rzeczy, stworzony i rozwijany przez spółkę Phoenix Systems, podano.

"Inteligentne urządzenia pomiarowe to oczywisty element energetyki przyszłości. Cieszę się, że nasz system operacyjny Phoenix-RTOS może wspierać ich konstruowanie. Widzimy, że zmienia się podejście do inteligentnego opomiarowania i coraz większą rolę odgrywa bogata funkcjonalność, otwartość i elastyczność. Dzięki użyciu systemu operacyjnego i przeniesieniu ciężaru realizacji funkcji urządzenia na oprogramowanie możemy szybko reagować na aktualne i przyszłe potrzeby klienta" - powiedział prezes Phoenix Systems Paweł Pisarczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Atende dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych.

(ISBnews)