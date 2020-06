Liczba użytkowników platformy TransferGo przekroczyła 2 mln, 200 tys. to Polacy



Warszawa, 08.06.2020 (ISBnews) - Liczba użytkowników platformy TransferGo, pozwalającej realizować szybkie cyfrowe przelewy międzynarodowe, przekroczyła na koniec maja br. 2 mln, z czego 200 tys. to Polacy, podała spółka. Okres pandemii zaowocował skokowym wzrostem zainteresowania przelewami transgranicznymi.

Platforma rozpoczęła działalność na 11 nowych rynkach. Jej usługi są teraz dostępne m.in. w Japonii, Nowej Zelandii, Arabii Saudyjskiej, Singapurze i Ghanie. W sumie klienci TransferGo mogą wysyłać pieniądze z 55 krajów na całym świecie, podano.

"Przekroczenie granicy 2 mln użytkowników to dla nas bardzo ważny moment. Fakt, że tak wiele osób na całym świecie korzysta z TransferGo do wysyłania pieniędzy za granicę, jest dowodem na to, że nasza usługa doskonale odpowiada na potrzeby klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby we wszystkich naszych działaniach kierować się przede wszystkim tym kryterium" - powiedział prezes Daumantas Dvilinskas, cytowany w komunikacie.

W pierwszych pięciu miesiącach br. w TransferGo zarejestrowało się 18 tys. Polaków. Najwięcej, bo ponad 4,5 tys. z nich, pobrało aplikację TransferGo w kwietniu, kiedy większość mieszkańców Europy pozostawała w domach w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. Skokowy wzrost rejestracji Polaków zanotowano w marcu. Do grona użytkowników TransferGo dołączyło ich wówczas ponad 3,9 tys. (1,2 tys. więcej, niż w poprzednim miesiącu). Pod względem liczby zrealizowanych przez Polaków transakcji rekordowy z kolei okazał się maj, kiedy to TranferGo obsłużyło ich ponad 35,5 tys. W sumie w okresie od stycznia do maja aplikacja zrealizowała ponad 166 tys. transakcji zainicjowanych przez użytkowników narodowości polskiej, podkreślono.

Założony w 2012 roku TransferGo jest platformą obsługującą cyfrowe przekazy pieniężne w Europie. Jest też jedyną ogólnoeuropejską firmą obsługującą przelewy pieniężne, która jest w stanie zagwarantować, że środki dotrą do odbiorcy w ciągu 30 minut.

