„Mazurek Dąbrowskiego” szybko zyskał popularność wśród Polaków i stał się symbolem narodowym oraz wyrazem dążeń niepodległościowych. Tytułowy "Dąbrowski" to generał Jan Henryk Dąbrowski, który zasłynął jako dowódca polskich wojsk służących we Włoszech podczas kampanii Napoleona. Pieśń odnosi się do nadziei na powrót Dąbrowskiego do kraju i wyzwolenie Polski spod zaborów.

Pieśń śpiewano podczas wielu ważnych momentów w historii Polski, walk o wolność i niepodległość. 26 lutego 1927 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej, "Mazurek Dąbrowskiego" został oficjalnie przyjęty jako hymn narodowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Reklama

Hymn przetrwał różne okresy, w tym czas II wojny światowej i komunistycznego reżimu, pozostając symbolem polskiej tożsamości i patriotyzmu. Jego słowa są wyrazem determinacji i wiary w możliwość odzyskania i obrony suwerenności Polski.

Oto słowa hymnu:

Reklama

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Refren:

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami.

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Refren:…

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Refren:…

Już tam ojciec do swej Basi

Mówi zapłakany —

Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.

Refren:…