Wybory prezydenckie 2025: Gdzie zgłosić naruszenie ciszy wyborczej?

W polskim systemie wyborczym obowiązuje tzw. cisza wyborcza, która rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowaniai trwa aż do zamknięcia lokali wyborczych. W tym czasie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji – nie można organizować zgromadzeń, pochodów, manifestacji ani rozpowszechniać materiałów wyborczych.

Reklama

Każde naruszenie ciszy wyborczej powinno zostać niezwłocznie zgłoszone Policji, aby służby mogły odpowiednio zareagować.

Zgłoszenia można dokonać:

osobiście, udając się na najbliższy komisariat Policji;

telefonicznie, dzwoniąc na numer alarmowy 112 – w przypadku pilnych lub poważnych naruszeń.

Zachowanie ciszy wyborczej to nie tylko obowiązek prawny, ale również ważny element uczciwego i przejrzystego przebiegu wyborów.

Wybory prezydenckie 2025: Nieprawidłowości w działaniu obwodowej komisji wyborczej

W przypadku podejrzenia, że obwodowa komisja wyborcza działa niezgodnie z przepisami, skargę należy złożyć do właściwego komisarza wyborczego, który sprawuje nadzór nad przebiegiem wyborów w danym regionie. Komisarze wyborczy są powoływani na obszar województwa lub jego części. Jeśli zastrzeżenia dotyczą działań samego komisarza wyborczego, skargę można skierować bezpośrednio do Państwowej Komisji Wyborczej.

Wybory prezydenckie 2025: Protest wyborczy – jak i kiedy go złożyć?

Każdy obywatel, który uważa, że w trakcie wyborów doszło do naruszenia prawa, które mogło mieć wpływ na wynik głosowania, ma prawo złożyć protest wyborczy.

Można to zrobić w terminie 14 dni od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Protest wnosi się na piśmie do właściwego sądu okręgowego, jednak należy go złożyć za pośrednictwem sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnoszącego protest.

W proteście należy jasno wskazać:

jakie przepisy zostały naruszone,

w jaki sposób doszło do nieprawidłowości,

dlaczego zdaniem składającego protest miało to wpływ na wynik wyborów.

Sąd okręgowy rozpatruje protesty i przekazuje je do Sądu Najwyższego, który orzeka o ważności wyborów prezydenckich. Szczegółowe procedury dotyczące protestów wyborczych oraz zasady ich rozpatrywania reguluje Kodeks wyborczy.

Wybory prezydenckie 2025: Dezinformacja – jak reagować na fałszywe informacje podczas wyborów?

Dezinformacja, czyli rozpowszechnianie fałszywych, wprowadzających w błąd lub manipulacyjnych informacji, stanowi poważne zagrożenie dla prawidłowego przebiegu procesu wyborczego. Może wpływać na decyzje wyborców, podważać zaufanie do instytucji państwowych oraz destabilizować debatę publiczną.

Fałszywe informacje i manipulacyjne narracje mogą znacząco wpływać na proces wyborczy. Treści budzące wątpliwości można zgłosić poprzez formularz dostępny w zakładce „Zgłoś incydent” na bezpiecznewybory.pl. Wpisy dezinformacyjne w mediach społecznościowych można również zgłaszać bezpośrednio na danej platformie – wystarczy skorzystać z opcji „Zgłoś” i wybrać odpowiednią kategorię nieprawdziwej lub szkodliwej treści.

Wybory prezydenckie 2025: Nielegalne treści

W trakcie kampanii wyborczej mogą pojawić się mowa nienawiści, groźby czy inne nielegalne zachowania, które są przestępstwem według art. 256 i 257 Kodeksu karnego. Takie treści, w tym nawoływanie do przestępstw czy cyberprzemoc, można zgłaszać zespołowi Dyżurnet przez formularz, mailowo lub telefonicznie pod numerem 0 801 615 005, podając adres strony z nielegalnymi materiałami.

Wybory prezydenckie 2025: Incydenty związane z cyberbezpieczeństwem

Zgłoszenia dotyczące podejrzanych domen, wiadomości e-mail i SMS, złośliwego oprogramowania czy nielegalnych treści należy kierować do zespołu CERT Polska poprzez zakładkę „Zgłoś” lub bezpośrednio na stronie CERT. Podejrzane SMS-y z linkami można zgłaszać, wysyłając je pod numer 8080 z użyciem funkcji „Przekaż”.

Wybory prezydenckie 2025: Kiedy druga tura?

Pierwsza tura wyborów prezydenckich nie wyłoniła zwycięzcy, dlatego konieczna jest druga tura, która odbędzie się 1 czerwca.

W drugiej rundzie o urząd prezydenta powalczą Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej) oraz Karol Nawrocki (kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość). W pierwszej turze Trzaskowski zdobył 31,36% głosów, a Nawrocki – 29,54%.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00.

Źródło: PKW, bezpiecznewybory.pl