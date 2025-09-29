Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet

- Ukraina proponuje Polsce i wszystkim naszym partnerom zbudowanie wspólnej, w pełni niezawodnej tarczy przeciwko rosyjskim zagrożeniom z powietrza - powiedział Zełenski.

- To jest możliwe. Ukraina potrafi zwalczać wszystkie rodzaje rosyjskich dronów i rakiet, a jeśli będziemy działać w regionie razem, będziemy dysponować wystarczającą ilością broni i odpowiednimi zdolnościami produkcyjnymi - argumentował Zełenski.

Podejście USA uległo zmianie

Zapytany o politykę prezydenta USA Donalda Trumpa, Zełenski zauważył, że podejście Waszyngtonu do Ukrainy i bezpieczeństwa Europy uległo zmianie. - Dziś stanowisko prezydenta Trumpa jest, moim zdaniem, naprawdę wyważone. (Trump) wspiera stanowisko Ukrainy, choć niewątpliwie chce pozostać mediatorem między nami a Rosją, aby zakończyć tę wojnę - podkreślił ukraiński przywódca.

Warsaw Security Forum (Warszawskie Forum Bezpieczeństwa) jest organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, z udziałem m.in. premiera Polski Donalda Tuska. To coroczne międzynarodowe wydarzenie odbywające się w Warszawie, które gromadzi polityków, ekspertów ds. bezpieczeństwa, wojskowych, dyplomatów i przedstawicieli organizacji międzynarodowych.

Z Kijowa Iryna Hirnyk