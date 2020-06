"W ciągu ostatnich trzech miesięcy prace na wszystkich budowach przebiegały bez zakłóceń w każdym z trzech segmentów: biurowym, mieszkaniowym i handlowym. Mamy zdywersyfikowany biznes, osadzony mocno na trzech nogach i możliwość elastycznego reagowania na sytuację rynkową. Dziś w naszych centrach handlowych odwiedzalność jest na poziomie odpowiadającym 75% sprzed roku i rośnie. Co więcej, ci, którzy przychodzą do sklepów, nie tylko oglądają towary, ale kupują" - powiedział Lindberg w rozmowie z ISBnews.



"Wynajem mieszkań platformy Resi4Rent idzie szybciej niż oczekiwaliśmy. Platforma ma obecnie blisko 800 mieszkań w trzech projektach we Wrocławiu i Łodzi. Do pierwszego - R4R Rychtalska - najemcy zaczęli się wprowadzać we wrześniu ubiegłego roku, do ostatniego - R4R Kępa Mieszczańska - pod koniec kwietnia tego roku, a mimo to średni poziom wynajmu całej platformy to blisko 70%. Nie widzimy też zagrożenia dla naszego nowego celu sprzedażowego mieszkań (1,4 - 1,6 tys. w 2020 r.). W pierwszym kwartale sprzedaliśmy 399 mieszkań, widzimy, że klienci nadal przychodzą do biur sprzedaży i chcą zawierać transakcje. W samym tylko maju sprzedaliśmy ok. 90 lokali. Wreszcie, czujemy się pewnie z naszymi biurowcami, które mają poziom wynajęcia na wysokim poziomie, a ich budowy idą zgodnie z harmonogramami" - kontynuował prezes.



"W świetle powyższych czynników jesteśmy ostrożnie optymistyczni co do wyników finansowych całego 2020 r." - podkreślił.



Przypomniał, że jednym z filarów strategii spółki jest kreowanie wielofunkcyjnych projektów miastotwórczych, przyciągających ludzi - zwanych przez Echo "destinations". Część z nich realizowana jest na terenach z zachowanymi zabytkowymi obiektami poprzemysłowymi.



"Zarówno najemcy, jak i kupujący aktywa poszukują miejsc, które integrują przeszłość z przyszłością i jednocześnie stanowią naturalny fragment miasta. My takie projekty realizujemy. Silne zainteresowanie takimi lokalizacjami wynika m.in. z tego, że żyją one 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu" - podkreślił Lindberg.



"To zainteresowanie potwierdzają nasze Browary Warszawskie. Mieszkania sprzedają się od razu, negocjacje z najemcami biurowymi osiągają kolejne sukcesy, powierzchnie handlowe są w pełni wynajęte. Jest duże zainteresowanie projektami tego typu i chcemy kontynuować w przyszłości ten kierunek" - powiedział.



Browary Warszawskie będą obejmowały docelowo blisko 500 mieszkań na sprzedaż, przypomniał prezes. Do sprzedaży zostało około 20. Za kilka tygodni rozpocznie się wynajem 450 lokali Resi4Rent, które również znajdują się w tym kompleksie. Cała, licząca około 10 tys. m2 powierzchnia usługowa jest już wynajęta, a w przypadku biur Echo zawarło umowy najmu na około 45 tys. m2 z docelowych 60 tys. m2 w całym projekcie. Pozostała powierzchnia jest w zaawansowanych negocjacjach, wymienił CEO spółki.



"Takie trudne projekty, jak Browary Warszawskie czy Łódzka Fuzja zajmują więcej czasu pod względem przygotowania i realizacji, ale 'nagroda' jest dużo większa. Dla inwestora jest pewność, że nie będzie na rynku drugiego takiego aktywa. Projekt obejmujący rewitalizację zabytkowych budynków wymaga większego zaangażowania finansowego, ale później otrzymujemy za to premię" - wskazał prezes.



"Echo trzyma się swojej strategii. Za nami trzy ciężkie miesiące. To, co zmieniły, to jeszcze bardziej restrykcyjne podejście do utrzymywania dobrej pozycji gotówkowej i płynności oraz jeszcze dokładniejsze przyglądanie się każdemu nowemu projektowi" - podsumował.



Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. W 2019 r. miała 880,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.



Tomasz Chaberko



(ISBnews)