Warszawa, 22.06.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) powołała Henryka Sobierajskiego na prezesa, podała spółka.

"Rada nadzorcza spółki powołała pana Henryka Sobierajskiego w skład zarządu powierzając mu funkcję prezesa zarządu. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia" - czytamy w komunikacie.

RN wybrała także Piotra Woźnego na swojego przewodniczącego.

Henryk Sobierajski był prezesem ZE PAK od lipca 2019 r. do maja 2020 r.

Piotr Woźny został powołany do rady nadzorczej ZE PAK 19 czerwca. Do 31 maja 2020 r. pełnił funkcję prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)